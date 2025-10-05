　
國際 國際焦點 北美要聞

川普授權！向芝加哥部署300國民兵　解決「失控犯罪」

▲▼川普下令國民兵進駐洛杉磯市區 。（圖／達志影像／美聯社）

▲芝加哥成為繼華盛頓、洛杉磯、曼菲斯、波特蘭後，又一個被鎖定部署部隊的民主黨執政城市 。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普授權向芝加哥部署300名國民兵，以解決他口中所提及的失控犯罪問題，在此之際，俄勒岡州波特蘭市聯邦法官出手暫時阻擋川普政府向當地部署200名士兵的計畫，凸顯共和黨強硬反犯罪政策以及移民鎮壓與民主黨州市政府間的對立。

BBC、法新社報導，芝加哥成為繼華盛頓、洛杉磯、曼菲斯、波特蘭之後，又一個被鎖定部署部隊的民主黨執政城市。白宮女發言人傑克森（Abigail Jackson）透過聲明指出，川普已授權300名國民兵保護聯邦官員和資產，「川普總統不會對困擾美國城市的無法無天視而不見」。

芝加哥針對移民執法的示威活動越來越多，多起事件就發生在「美國移民和海關執法局」（ICE）設施外。就在川普授權派兵的數小時之前，聯邦探員4日上午遭10輛車包圍衝撞，由於無法移動車輛，探員隨後朝其中一名持有半自動武器的女駕駛實施防衛性射擊。已知這名女性後來自行開車就醫。

在過去數周期間，州與地方領袖譴責川普的部署計畫，聲稱這是濫用權力。伊利諾州長普里茨克（J.B. Pritzker）更說，川普企圖製造危機。

與此同時，波特蘭市一名聯邦法官出手阻擋川普政府在該市部署200名士兵的計畫。聯邦法官伊默古特（Karin Immergut）4日批准臨時限制令，並認為川普對波特蘭情況的描述「脫離事實」，此舉違反憲法，且未經州政府同意動用軍隊鎮壓動亂，威脅該州及其他州的主權。

10/04 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

芝加哥國民兵川普北美要聞

