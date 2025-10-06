　
地方焦點

慶祝中華民國生日　奧萬大10／10至10／12推全民入園10元優惠

▲為慶祝國慶日，奧萬大園區推出10月10日至12日全民入園10元優惠。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

▲為慶祝國慶日，奧萬大園區推出10月10日至12日全民入園10元優惠。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為慶祝國慶日，林業及自然保育署南投分署宣布，所轄奧萬大國家森林遊樂區於10月10日至10月12日雙十連假期間，推出入園門票只要10元活動，歡迎國人參加國慶煙火在南投的系列活動後，相約上山進行初秋小旅行。

南投分署指出，奧萬大國家森林遊樂區內已漸漸轉涼，初秋氣息漸增、夏季悶熱空氣不再，正適合漫步於涼爽舒適的森林中，沐浴微風及芬多精，解除身心疲勞，恢復精神飽滿和身體健康；於園區遊客服務中心2樓的「森林小舖」也備有美味的原住民風味簡餐及特色飲料，或可至楓紅餐廳品嚐以特選在地新鮮食材，烹煮出的食農原民氛圍合菜料理。

▲為慶祝國慶日，奧萬大園區推出10月10日至12日全民入園10元優惠。（圖／林業保育署南投分署提供）

奧萬大遊客服務中心於另雙十連假期間每日上午9時30分及下午14時分2場次，由專業志工老師帶領民眾體驗森林療癒活動，全程免費參加(每場次限額20名)，有興趣的民眾可提早至遊客中心現場洽詢及報名。

相關旅遊資訊，歡迎利用「台灣山林悠遊網」http://recreation.forest.gov.tw/網站，或南投分署所建立「奧萬大情報站」臉書(Facebook)粉絲團瀏覽。

10/04 全台詐欺最新數據

雲端發票中千萬　他「少做2事」獎金全部充國庫
無照猴狂飆「撞死17歲少年」！網瘋傳車內視角

