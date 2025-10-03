　
    • 　
>
民生消費

Uber Eats「10月限定優惠」出爐　珍煮丹、拿坡里買1送1

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats10月限定優惠出爐。（圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

外送平台「Uber Eats」10月限定優惠開跑，多家店精選品項買1送1，包括Popeyes、珍煮丹、漢堡王、肯德基等通通有，會員還可享一系列專屬好康，包括拿坡里小披薩買1送1、好市多滿額現折150等，優惠數量有限、送完為止。

●全用戶優惠
1. 即日起至10月7日免優惠碼可享「指定店家精選品項買1送1、單品折扣、滿額贈」等優惠，精選店家包括Popeyes、珍煮丹、21Plus、築本屋丼飯、鮮芋仙、植作茶等，優惠數量有限、送完為止。

2. 即日起至10月7日免優惠碼可享「指定店家精選品項買1送1、單品折扣、滿額贈」等優惠，精選店家包括元爵味黃燜雞、男子漢拉麵、樂檸漢堡、酥力蛋餅、HOME 28咖哩等，優惠數量有限、送完為止。

3. 即日起至10月7日免優惠碼可享「漢堡王大杯玉米濃湯、飲料買1送1」、「層雙層對豪堡餐7折」，優惠數量有限、送完為止。

4. 即日起至10月7日免優惠碼可享「肯德基韓式起司脆雞飯買1送1、咔啦雞腿堡蛋撻絕配餐79折」，優惠數量有限，送完為止。

5. 即日起至10月7日免優惠碼可享「達美樂經典／極致／招牌披薩系列買1送1」，優惠數量有限，送完為止。

6. 即日起至10月7日免優惠碼可享「COMEBUY玩火／玩火奶茶／玉荷冰綠／蜂蜜紅茶買1送1」，優惠數量有限、送完為止。

●Uber One方案會員獨享優惠 
1. 即日起至10月7日可享「指定店家精選品項買1送1、單品折扣、滿額贈」等優惠，加碼輸入優惠碼「中秋團圓」下單滿350元再打85折，單筆最高現折70元，精選商家包括Popeyes、珍煮丹、21Plus、築本屋丼飯、鮮芋仙、植作茶等，優惠數量有限、送完為止。

2. 即日起至10月7日可享「指定店家精選品項買1送1、單品折扣、滿額贈」等優惠，加碼輸入優惠碼「中秋加菜」下單滿350元再打85折，單筆最高現折70元，精選商家包括元爵味黃燜雞、男子漢拉麵、樂檸漢堡、酥力蛋餅、HOME 28咖哩等，優惠數量有限、送完為止。

3. 即日起至10月7日免優惠碼可享「Q Burger月圓限定麥香雞堡超值套餐買1送1」優惠，優惠數量有限，送完為止。

4. 即日起至10月7日免優惠碼可享「拿坡里指定口味小披薩+雙份起司買1送1」優惠，優惠數量有限，送完為止。

5. 即日起至10月7日免優惠碼可享「漢堡王大杯玉米濃湯、飲料買1送1」、「層雙層對豪堡餐7折」，優惠數量有限，送完為止。

6. 即日起至10月7日免優惠碼可享「達美樂經典／極致／招牌披薩系列享買1送1」、「起司火山披薩享買1送1」，優惠數量有限，兌完為止。

7. 即日起至10月31日凡輸入優惠碼「十月享外帶」，可享「外帶自取下單滿179元打7折」優惠，最高現折60元，每人限用5次，優惠數量有限，兌完為止，提醒須綁定信用卡付款。

8. 即日起至10月31日凡輸入優惠碼「會員十月點」，可享「美食外送下單滿699元現折100元」優惠，每人限用2次，優惠數量有限，兌完為止。

9. 即日起至10月31日凡輸入優惠碼「會員十月吃」，可享「美食外送下單滿450元現折50元」優惠，每人限用2次，優惠數量有限，兌完為止。

●Uber One方案會員獨享生鮮雜貨外送優惠
1. 即日起至10月6日免優惠碼可享「烤肉開趴包專區商品下單滿649元現折100元」優惠，指定商家包括全聯、大全聯、家樂福、家樂福超市，優惠商品數量有限、售完為止。

2. 即日起至10月15日免優惠碼可享「好市多中秋烤肉開趴包專區下單滿1488元現折150元」優惠，優惠商品數量有限，售完為止。

3. 即日起至10月15日免優惠碼可享「好市多中秋牛肉吃到飽專區商品下單滿3000元現折150元」，優惠數量有限，送完為止。

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda）

▲foodpanda推出超級會員週活動。（圖／foodpanda）

另一外送平台「foodpanda」至10月10日前則祭出「超級會員週」優惠活動，可享無限次美食外送5折、生鮮雜貨7折等多重好康；更攜手LINE GO提供pandapro獨家優惠，期間可一次領取價值1000元的交通金，包含乘車、機場接送與租車折抵，之後每月仍可持續享有LINE GO的650元交通金，優惠一路開放使用至2026年3月31日，最高可享4900元交通金。

★foodpanda超級會員週優惠碼懶人包

●美食外送
1. 即日起至10月10日pandapro指定用戶凡輸入優惠碼「美食五折超會」，可享美食外送／外帶自取於指定餐廳系列分店下單滿400元打5折優惠，最高現折200元，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至10月10日pandapro指定用戶凡輸入優惠碼「美食五折超會」，可享美食外送／外帶自取於指定餐廳系列分店下單滿320元享5折優惠，最高現折160元，數量有限、兌完為止。

3. 即日起至10月10日pandapro指定用戶凡輸入優惠碼「美食五折超會」，可享美食外送／外帶自取於指定餐廳系列分店下單滿280元打5折，最高現折140元，數量有限、兌完為止。

●生鮮雜貨
1. 即日起至10月10日pandapro指定用戶凡輸入優惠碼「生鮮七折超會」，可享統一超商系列滿329元現折120元、大全聯滿899元現折300元、屈臣氏滿899元現折300元、美福食集滿3500元現折1050元，每人可用1次，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至10月10日pandapro指定用戶凡輸入優惠碼「會員七九折」，可享生鮮雜貨下單滿799元打79折，最高現折180元，每人可用1次，數量有限、兌完為止。

3. 10月4日限時1天pandapro指定用戶凡輸入優惠碼「週六買全聯」，可享全聯福利中心下單滿849元現折130元，每人可用1次，數量有限、兌完為止。

●LINE GO交通優惠（即日起至10月10日pandapro可領取以下LINE GO優惠券，每次限用1張，兌完為止）

1. 50元計程車乘車金（共2張），效期30天。
2. 8折計程車券（最高現折50元），效期30天。
3. 500元機場接送券，效期90天。
4. 150元共享租車券，效期60天。
5. 200元門市租車券，效期60天。

►摩斯推「4重連假」優惠　漢堡+大冰紅第2套6折
►漢堡王「無麵包系列堡」中秋限時回歸　升級套餐優惠一次看
►手搖飲「無糖日」周三限定　全門市純茶買1送1

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

