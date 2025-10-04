　
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全台速食店中秋優惠懶人包　炸雞桶買1送1、披薩下殺5折

▲▼肯德基。（圖／業者提供）

▲全台速食店中秋優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

中秋連假開跑，《ETtoday新聞雲》整理全台速食店最新限定優惠，包括肯德基399元神券限時快閃、三商炸雞桶買1送1，還有必勝客、達美樂分別可享指定披薩買大送大及5折好康。

▲▼肯德基推出期間限定「金秋連假超值省」活動。（圖／業者提供）

▲肯德基加碼5大限定優惠。

●肯德基
肯德基全門市即日起至10月6日祭出「399元神券」快閃活動，咔啦脆雞8塊+原味蛋撻6顆只要399元，較原價可享47折折扣，只要使用代碼「40666」即享優惠，數量有限、售完為止。

至10月13日前還有5大限定好康，其中多人餐推「佳節歡聚桶特價388元」，內含咔啦脆雞6塊+原味蛋撻4顆+小杯百事可樂2杯，較原價可享58折，現省276元。

個人餐優惠有「漢堡套餐送蛋撻特價139元」，內含咔啦雞腿堡1顆+小份香酥脆薯1份+原味蛋撻1個+中杯百事可樂1杯；「炸雞套餐送蛋撻特價159元」，內含咔啦脆雞2塊+小份香酥脆薯1份+原味蛋撻1顆+中杯百事可樂1杯，還有2款雙人套餐包括「雙人雞堡餐」、「一起吃堡餐」最低58折起。

●三商炸雞
三商炸雞即日起至10月6日祭出「3大中秋優惠」，包括「1斤滋汁桶（辣味）下殺56折」，特價149元；「炸雞桶買1送1」，凡購買6隻酷樂雞腿桶就送6塊義式炸雞桶，特價399元；「炸雞買1送1」，凡購買6隻蜂蜜辣醬酥炸棒腿就原味胡椒咔啦雞柳條，特價169元，內用、外帶皆適用。

●頂呱呱
頂呱呱即日起至10月6日祭出「2大中秋優惠」，包括「8塊雞賞月桶」，內含原味雞腿4隻+原味炸雞4塊，原價500元，特價359元，相當於可享72折，原味炸雞可加4元升級辣味炸雞。

「無敵賞月雙人餐」內含無敵烤腿1隻+原味炸雞1塊+原味雞腿1隻+呱呱包1顆+地瓜薯條1份+中杯可口可樂系列飲品2杯，原價459元，特價319元，無敵烤腿加10元可升級紐奧良辣味。提醒桃機、松機、青埔、南港LaLaport等門市不適用以上優惠。

▲▼德克士。（圖／業者提供）

▲德克士祭出買1送1優惠。

●德克士脆皮炸雞
德克士脆皮炸雞即日起至10月6日祭出「狂歡吃雞買1送1」中秋優惠，優惠品項包括「買6塊炸雞桶送咔滋脆皮手槍腿」，特價450元；「買超級酪乳雞腿堡送咔滋香辣雞翅」，特價149元；「買金黃地瓜薯霸（大）送金黃地瓜薯霸（中）」，特價63元；「買咔滋薯霸（大）送咔滋薯霸（中）」，特價63元，每組買1送1每單限購1組。

●摩斯漢堡
摩斯漢堡即日起至10月6日祭出「指定漢堡+大杯冰紅茶組合單套9折、第2套6折」共2大好康，優惠品項包括早餐時段「火腿歐姆蛋布里歐堡組合」單套優惠價72元，2套特價128元，平均每套64元；午晚餐時段「月見大阪燒珍珠堡組合」單套優惠價140元，2套特價248元，平均每套124元。

期間加碼早餐時段加20元升級「冰橙咖啡」、午晚餐時段加20元升級「香吉士」或「哈密瓜蘇打」；且使用MOS Order APP「跨店取」也同享第2套6折優惠。

●麥當勞
麥當勞「夏季優惠券」開放使用至10月7日，一共有5大系列共39種優惠，整張券最高現省2807元，其中大薯、薯餅、6塊麥克雞塊及4塊麥克雞塊可享「加1元多1件」；焦糖冰奶茶、中杯可口可樂、中杯檸檬紅茶、經典美式咖啡、經典那堤則是買1送1。

「超值大餐」包括「麥香雞+4塊麥克雞塊+小薯+33元飲品售價101元」、「麥香魚+4塊麥克雞塊+小薯+33元飲品售價101元」、「吉事漢堡+4塊麥克雞塊+小薯+33元飲品售價101元」，以及3款指定套餐只要159元。

還有「雙人共享209元起」共12種組合、「早餐套餐免費升級咖啡」共6種組合、「雙人早餐159元起」共6種組合，只要於門市櫃檯或得來速窗口出示優惠券或報代碼，也可透過自助點餐機的「夏季優惠券」專區點選優惠品項皆可享優惠。

▲▼必勝客再度推出全新口味「蒜香起司燻雞培根比薩」。（圖／業者提供）

▲必勝客網羅一系列中秋限定組合優惠。

●必勝客
必勝客即日起網羅一系列中秋限定組合優惠，包括新品「蒜香起司燻雞培根比薩」可享買大送大，還有買大比薩送私廚系列紙包筆管麵或燉飯共2份等，數量有限、售完為止。

1. 中秋小套餐599元起
販售時間：即日起至10月6日或售完為止
販售地點：官網、門市、PK APP
優惠內容：月見七盎司厚燒牛大比薩1個+副食3選1（5個黃金和風鱈魚塊／4條黃金雞柳條／10顆巧克力QQ球）+飲料副食5選1（大份薯金幣／酥炸嫩雞球／原萃1.25L／可樂1.25L／七喜1.25L）

2. 中秋賞月餐959元起
販售時間：即日起至10月6日或售完為止
販售地點：官網、門市、PK APP
優惠內容：月見七盎司厚燒牛大比薩1個+外帶送大比薩／外送送小比薩（620元／410元以上口味須加價）+大月亮圈圈1個

3. 中秋大套餐1099元起
販售時間：即日起至10月6日或售完為止
販售地點：官網、門市、PK APP
優惠內容：月見七盎司厚燒牛大比薩1個+外帶送大比薩／外送送小比薩（620元／410元以上口味須加價）+副食6選1（德國芝心腸／10個黃金和風鱈魚塊／8條黃金雞柳條／黃金雞軟骨／厚燒醬烤BBQ2腿2排／8塊BBQ烤雞）+副食3選1（大份薯金幣／酥炸嫩雞球／5顆巧克力QQ球）+飲料1.25L

4. 蒜香起司燻雞培根比薩買大送大
販售時間：即日起
販售地點：官網、門市、PK APP
優惠內容：外帶買大送大現省565元

5. 買大比薩送私廚義大利麵／燉飯2份555元起
販售時間：即日起
販售地點：官網、全門市、PK APP
優惠內容：買大比薩送私廚系列紙包筆管麵／燉飯2份，口味包括五倍起司焗烤千層麵（加價70元）、炭烤雞肉白醬筆管麵、干貝鱈魚青醬筆管麵、干貝鱈魚白醬筆管麵、干貝鱈魚紅醬筆管麵、嫩牛乳酪紅醬筆管麵、炙燒嫩雞腿紅醬燉飯、松露鮮蝦干貝燉飯

6. 台味三拼特選組合特價189元
販售時間：即日起至10月31日
販售地點：官網、全門市、PK APP
優惠內容：餐點從加購推薦或是人氣加購副食頁中加購台味三拼，加購優惠價189元，台味三拼含酥炸杏鮑菇、酥炸三味甜不辣、大份雞軟骨

7. 一公尺派對盒外送限定2399元起
販售時間：即日起
販售地點：新北市／台北市／桃園市／台中市／高雄市／台南市，限店販售
優惠內容：3個大比薩（限方形帕瑪森鬆厚餅皮）+ 8個黃金和風鱈魚塊+8個巧克力麻糬QQ球+BBQ烤雞4翅4腿+大份薯金幣+6條德國芝心腸+5個蒜香起司軟法+大份黃金雞軟骨+8條黃金雞柳條+厚燒BBQ2腿2排+1份酥炸杏鮑菇
注意事項：外送訂單限購4盒，如欲購買超過4盒須分開下單；限線上付款

▲▼「達美樂X胡同燒肉」推出中秋限定「秘醬嫩牛燒肉披薩」。（圖／業者提供）

▲達美樂聯名胡同燒肉秘醬嫩牛燒肉披薩中秋限定半價吃。

●達美樂
達美樂即日起祭出一系列中秋限定套餐優惠，包括「秘醬嫩牛燒肉披薩外帶5折」，特價469元，以及「燒肉小套餐599元」、「燒肉輕享餐799元」；加碼可享「披薩全口味半價」、「披薩買大送小」等好康。

●漢堡王
漢堡王即日起至10月12日祭出「無麵包系列漢堡套餐優惠」，包括「4層牛無麵包堡（原價單點299元）」、「雙層牛無麵包堡（原價單點204元）」，搭配小杯可樂套餐價分別為279元、179元；「無麵包雙層脆雞（原價單點124元）」，搭配小杯可樂套餐價109元，每筆訂單限購2個，各門市售完為止，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店未販售。

●拿坡里
拿坡里即日起至11月3日祭出「披薩買大送大」優惠，凡購買金賞烏魚子披薩可再吃大披薩1個，且開放口味任選，特價490元。

●21風味館（21PLUS）
21風味館即日起至11月11日推出限時優惠活動，優惠品項包括「香草烤半雞特價178元」、「香草烤全雞特價350元」，皆為原價打7折再折21元，以及「香脆炸雞桶5入特價262元」，較原價享7折優惠；另外還有紫玉Q薯、中薯霸、雞汁拌泡麵等經典配餐只要30元，最低43折起，提醒優惠不適用台大微風、竹科台積門市。

10/02 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

