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卓內閣+1！卓榮泰延攬前陸軍副司令季連成　出任政務委員

▲▼ 無人機、台灣戰略評估學會會長胡鎮埔主持，國防安全研究院中共政軍與作戰概念所所長歐錫富、國家無人機隊長、經緯航太董事長 羅正方、前陸軍中將副參謀總長 季連成、國立中山大學中國與亞太區域研究所助理教授 黎寶文與會。 。（圖／記者任以芳攝）

▲前陸軍副司令季連成 。（圖／記者任以芳攝）

記者陳家祥／台北報導

準行政院長卓榮泰繼日前公布4名政務委員名單之後，17日再公布前陸軍副司令季連成將出任政務委員一職。卓榮泰表示，季連成是優秀的軍官，對國家有相當傑出的貢獻，未來將借重他國防、救災及全民防衛的專業，持續強化台灣社會的韌性與國家安全韌性。

前陸軍副司令季連成陸軍軍官學校49期69年班畢業，為三等雲麾勳章、陸海空軍甲種二等獎受勳人，2018年中將退伍。曾經擔任國防部參謀本部中將副參謀總長、陸軍第八軍團指揮部中將指揮官等職，2016年時曾擔任漢光演習指揮官、高雄美濃地震救災指揮官。

季連成在國防組織革新與改造、軍事戰略規劃策訂、常備戰力組建調整，後備戰力組建運用、全民防衛動員作戰、復合型災害防救等方面具備高度專業，實務上也有完整經驗。季連成對國軍發展高度關注，也曾呼籲國防部應強化個人保護裝備，建議國軍研發4級抗彈板，或加厚強化3級板，提升整體保護效果。

季連成在2016年擔任八軍團指揮官時，於高雄美濃地震救災表現沈穩專業，獲得時任高雄市長陳菊、時任台南市長賴清德高度讚賞。地震當時適逢寒流來襲，季連成後續也與八軍團持續協助台南漁民養殖漁業寒害災後恢復工作。

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