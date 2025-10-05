誰在花蓮「呵呵呵」？　凌濤嗆劉世芳冷血：在災害中心魔性訕笑

▲劉世芳於花蓮災害應變中心。（圖／凌濤臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，國民黨桃園市議員凌濤日前質疑，內政部延遲發布紅色警戒通報長達13小時，內政部長劉世芳則秀出中央應變災害中心通聯記錄打臉。凌濤今（5日）緊咬，「馬太鞍溪潰堤半小時之後，中央官員在災害應變中心大聲訕笑，劉世芳是妳嗎？」中央災害應變中心於9月23日下午三點召開的「樺加沙颱風中央災害應變中心第八次工作會報暨情資研判會議」，在會中有以下對話，官員A說，「這是馬太鞍溪橋？」官員B回，「對」 官員A則「呵呵呵呵」（魔性訕笑）。

凌濤表示，中央災害應變中心於9月23日下午三點召開會議，在會中出現官員A驚嘆，「哇！有人開車在那邊拍喔！？」官員B，「就… 」官員A又說，「太神勇了」後續更出現「呵呵呵呵」的魔性訕笑。

凌濤直言，中央轄管馬太鞍溪潰堤，多人喪生，家園尚待清淤恢復，中央至今無任何官員負責。而當卓榮泰院長提出要檢討咎責，我們也提供上述資料，冷血官員，卓院長還要放任嗎？還是賴清德總統在屏東提及颱風也笑呵呵，笑容滿面，再也不必關心國人觀感？還是在賴清德心中藍綠執政縣市有別，國人還分藍綠？令人搖頭。

凌濤說，正當全國國人不分黨派投入救災、關心救災，花蓮第一線的災民也還在恢復家園，國人期待的是看到中央政府趕緊解決問題、趕緊災後重建，但這樣的一段對話，不禁要問問中央政府，真的聽見人民心聲了嗎？「劉世芳、卓榮泰，還有賴清德總統，你們真的聽到了嗎？我必須沉痛的呼籲中央政府，立即檢討救災、懲處不適任的中央官員，讓地方政府一一全心專心復原。」

