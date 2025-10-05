藍光復重建條例「經費增至300億」　羅智強：黃國昌說100％支持

▲羅智強（右2）5日與國民黨花蓮縣議員開記者會，且指出立院黨團擬提的有關光復鄉災後重建條例匡列金額提高至300億元。（圖／羅強辦公室提供）

記者蘇晏男／台北報導

針對花蓮光復鄉災情，國民黨立法院黨團擬提「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例草案」，暫定匡列200億元。但經評估後，國民黨立法院黨團書記長羅智強今（5日）表示，預計匡列300億元；羅說，他跟民眾黨團總召黃國昌有親自溝通，黃說百分百支持，所以是在野黨共同支持，會把光復重建堰塞湖危機扛在肩上，希望行政院為災民重建之路全力努力。

羅智強5日上午以黨團書記長身分在花蓮與國民黨花蓮縣議會黨團開記者會，齊喊「重建光復，全力以赴；重建條例，迅速通過」。羅智強說，有關立院黨團的樺加沙暨花蓮光復鄉堰塞湖潰壩災後重建條例，預計匡列300億來專款協助光復鄉，包括堰塞湖問題處置，災後重建經費。

羅智強指出，昨天他跟幾位國民黨花蓮縣議員在災區，一方面關心災情，一方面蒐集災民跟在地鄉親意見，「看得讓我非常難過」，不到災區不知道嚴重性；比方現在堰塞湖危機並未解除，內政部前部長李鴻源警告，只要再有颱風、大雨，乃至於地震，很可能馬太鞍溪上游的山會坍崩，再度堵塞變成另個堰塞湖，只要溢流就會潰壩 ，所以這件事不是一次性傷痛、災禍，而是持續性的，所以需要專門的災害重建特別條例來去應對堰塞湖重大危機。

羅智強說，第二，就算沒有堰塞湖因素，再下個大雨，光復就糟糕了，因為河床幾乎快跟堤防差不多高，對水的承載能力大幅衰退，一旦大水來就如入無人之境，情況非常緊迫。另外，災區所有民生設施都被摧毀，不管是供水、汙水處理、電信網路等基礎建設，連排水功能都不具備，接下來恐出現環境衛生問題。

羅智強也提到，他在中正體育館物資中繼站時有民眾陳情，泥流洪水一進來先摧毀河邊一處公墓，其朋友的父親葬在那，現在走不出這個傷痛。羅說，所以不要說有些失聯未找到，另外往生親人安葬的所在也被摧毀，這幾乎是全方面災難，對光復的摧殘不是一兩天可以解決，所以確實需要專門為光復來去修訂的災害重建條例。

羅智強表示，他要呼籲，第一、非常遺憾卓榮泰在他質詢時斷然回絕制定光復鄉重建條例，理由是颱風丹娜絲的重建條例就夠了，但這絕對不對，可以追加預算，「現在能做的我支持」，但還特別需要一個重建條例的需求不會不見；第二、這災害型態跟過去不同，所以他這希望卓苦民所苦來支持。

羅智強也透露，他爆料好消息，他跟黃國昌有親自溝通，黃說百分百支持，所以是在野黨共同支持，會把光復重建堰塞湖危機扛在肩上，希望行政院為災民重建之路全力努力。

上述羅智強所指有關卓榮泰追加預算說法，源自卓前天在立法院答詢時表示，「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」已經公告花蓮全區劃定為災區，行政院會以200億為基礎，提出災後重建特別條例的修正以及預算追加，補足各項重建計劃所需經費，不會排擠到原來災後的協助工作，「這是最快、最有效率、最直接的方式」。