國際

高市早苗是誰？熱愛「重機、重金屬樂」　打工讀大學每日通勤6hrs

▲▼被視為「女版安倍」的高市早苗第3度參選自民黨總裁，在領土爭議持有強硬立場。（圖／達志影像／美聯社）

▲高市早苗可望成為日本史上第一位女首相。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

日本自民黨總裁選舉落幕，由64歲的高市早苗勝出，極可能成為該國史上首位女首相。她的從政之路並非一帆風順，但以「鐵娘子」柴契爾夫人為目標保持初心，私下熱愛重機與重金屬音樂，也呈現出反差一面。

早年生活

高市早苗1961年出生在奈良縣一個普通家庭，由於成績優異同時被慶應大學、早稻田大學2頂尖私立大學錄取，但父母為了節省學費供弟弟上學，她最後進入國立的神戶大學，就讀經營學系。大學時期，她每天通勤往返6小時，並靠打工支付學費。

反差一面

高市早苗熱愛重金屬搖滾樂，國中就開始打鼓並且造詣深厚，不僅曾在大學時期組樂團並擔任鼓手，還是日本搖滾樂團「聖飢魔II」主唱小暮閣下的忠實粉絲。

2021年自民黨總裁選舉期間，她曾收到日本音樂產業協會的請求，希望擴大對受新冠疫情影響的音樂產業的支持。但後來得知最喜歡的X JAPAN成員YOSHIKI竟向對手河野太郎發送支持訊息時，還吃醋地向安倍晉三抱怨，「我超喜歡他，喜歡到把他的照片設成手機待機畫面。這實在太讓我震驚了。」

▼高市早苗熱愛重機與重金屬樂。（圖／路透）

▲▼ 高市早苗當選自民黨第29任總裁。（圖／路透）

此外，高市早苗也非常喜歡騎重機，年輕時一度加入暴走族，直到成為議員之後才在家人勸說後少騎摩托車。不過她仍參加執政黨及在野黨議員組成的「機車騎士聯盟」，至於陪伴她最久的則是川崎 Z400GP。

從政之前

1984年大學畢業後，高市早苗進入培育政經人才的搖籃「松下政經塾」就讀，並以國會研究員身分被派往美國，在時任眾議員施羅德（Patricia Schroeder）辦公室進行政策研究。

回國後，她於1989及1990年先後進入「朝日電視台」及「富士電視台」擔任主播，在「朝日」期間還與台裔政治人物蓮舫一起主持節目。

家庭生活

高市早苗44歲才結婚，對象是同黨不同派系的國會議員山本拓。她曾在訪談中透露這是一段「零日婚」，當時丈夫打電話向選舉失利的自己求婚，而心動關鍵竟是對方「有廚師執照」，讓毫無烹飪天分的她立刻答應。儘管兩人沒有親生兒女，但高市早苗收養了丈夫與前妻所生的孩子。

2017年，夫妻倆一度感情生變離婚，但在2021年復合、再度恢復婚姻關係。高市早苗反對夫妻婚後維持不同姓氏，在第一段婚姻由她冠夫姓，第二段婚姻則是丈夫冠妻姓。不過，媒體仍習慣稱呼山本拓的本名。

從政之路

高市早苗1992年首次參加參議員選舉，但未能爭取到自民黨提名，以無黨籍身分參選後失敗。1993年以無黨籍身分當選眾議員，首度踏入政壇。1996年進入自民黨後，曾任總務大臣、內閣府特命擔當大臣、經濟安全保障擔當大臣等要職。

▼高市早苗被視為安倍路線的繼承者。（圖／高市早苗官網、路透）

▲▼有望成為日本首位女首相！　安倍晉三表態支持「無派系」高市早苗。（圖／高市早苗官網、路透）

高市早苗此前已經2度挑戰總裁大位，2021年9月自民黨總裁選舉時，她雖獲得前首相安倍晉三力挺，但仍輸給岸田文雄。2024年9月再度挑戰，最終不敵石破茂。2025年第3度參選時終於成功，成為自民黨首位女總裁，也可望成為日本首位女首相。

高市早苗是自民黨內的保守派人物，與安倍派關係密切，也被視為「安倍路線的繼承者」，在經濟、外交與國防方面延續其施政方針，主張經濟寬鬆，強化印太安全合作，提升自衛隊角色等，其中也包括「台灣有事就是日本有事」的主張。

此外，高市早苗景仰的政治人物也包括英國前首相「鐵娘子」柴契爾夫人，敬佩對方的「堅強性格、堅定信念及女性的溫暖」，甚至曾在一次研討活動上親自見到對方。

10/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

