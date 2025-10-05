人氣回升！清境農場秋節連假可望破萬　10/15奔羊會接力吸客

▲清境農場於中秋連假湧現遊客人潮。（圖／清境農場提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

中秋連假進入第二天，清境農場湧入大批遊客；場方指出，預估本次中秋連假期間整體入園人次可望突破1萬人，將創下今年連假以來的高峰；另「雲嶺奔羊會」也將接力在10月15日登場，由「最可愛綿羊」瓦萊黑鼻羊領軍遊行，搭配「小羊照相館」與泡泡秀等活動，邀請遊客同樂。

清境地區觀光客人數近兩年來呈明顯下滑趨勢，引發在地業者憂慮；不過清境農場於本次秋節連假人氣回升，園區內綿羊秀、馬術秀皆吸引眾多人潮駐足，現場氣氛熱絡，據統計截至今日上午10時，入園人數已突破5000人，顯示遊客熱情不減，齊享山城風光與涼爽氣候帶來的愉快假期體驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

清境農場提醒，連假期間車潮與人流集中，建議遊客提早規劃行程、避開尖峰時段，並多利用大眾運輸工具上山，以維護交通順暢與旅遊安全；園區也加派人力進行交通引導與環境維護，確保遊客在安全、舒適的環境中盡情遊覽。

▲▼清境農場「最可愛綿羊」黑鼻羊將接力在「雲嶺奔羊會」登場。（圖／資料照片，清境農場提供）

而「雲嶺奔羊會」安排在10月 15 日（星期三）上午9時至11時於觀山牧區舉辦，規劃牧場遊行、雲南踩街、小羊照相館、泡泡魔術秀及拍照打卡任務等多項內容，結合生態體驗與文化特色，期望為遊客帶來兼具觀光與教育意涵的高山草原活動；最大亮點是農場飼養的瓦萊黑鼻羊將全數登場，由高貴的利比贊馬領隊，排列於遊行隊伍之中，展現奔羊奔跑於高山草原的壯觀景象。

「小羊照相館」方面，民眾可先至觀山驛站購買票券，再至紅色牧場門前兌換與萌羊合影，並獲贈專屬相片及紙相框；

場方同時推出「奔羊打卡任務」，邀請遊客以照片與社群分享留下草原回憶，完成指定步驟即可兌換限量木質冰箱貼。