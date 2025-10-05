蛋黃酥算小咖！營養師點名「2款」中秋月餅=熱量炸彈

▲月餅、烤肉熱量高，營養師透露，「包肉的綠豆椪」或「廣式月餅」，一顆就飆破500到700大卡，堪稱是「熱量炸彈」。（圖／台中醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

中秋節烤肉、月餅大戰開打，全民瘋狂吃吃喝喝，但你可知道，這背後隱藏著多少「肥肉陷阱」？台中醫院營養師葉欣憲表示，一顆市售蛋黃酥，熱量高達280到420大卡，等於吞下肚1到1.5碗白飯，但真正大魔王是「包肉的綠豆椪」或「廣式月餅」，一顆就飆破500到700大卡，堪稱是「熱量炸彈」。

營養師葉欣憲呼籲，想過個「不肥胖」的中秋，月餅絕對要跟家人分食淺嚐，或是改吃茶月餅、冰皮月餅或蒸月餅，才不會讓腰圍在連假後「一暝大一吋」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了月餅之外，烤肉也是中秋必備活動，葉欣憲也教民眾「蔬菜肉肉」黃金比例，烤肉食材要以「蔬菜為主、肉為輔」，多烤點青椒、筊白筍、玉米筍、鮮香菇、杏鮑菇、金針菇及絲瓜，搭配低脂的里肌肉、小塊雞腿肉或魚肉，甚至可以用大片蔬菜取代吐司夾肉片，這樣不僅能增加纖維攝取，還能減少肉類的負擔。

此外，中秋應景水果柚子，雖富含營養，但與特定藥物併用時，可能產生交互作用。台中醫院藥師陳德鉦說明，柚子和葡萄柚中含有的「呋喃香豆素」成分，會抑制肝臟代謝酵素及腸道醣蛋白作用，可能導致藥物在體內代謝速度減緩，進而使藥物血中濃度升高，增加副作用發生的風險。

陳德鉦特別提醒，若正在服用抗凝血劑、降血壓藥、降血脂藥、心律不整藥、免疫抑制劑、鎮靜安眠藥、性功能障礙藥物或抗癲癇藥物等，應特別留意。他建議，服用上述藥物者應盡量避免食用柚子；若真想嚐鮮，也應淺嚐一兩瓣即可，切勿過量（不超過半顆）。如有任何用藥疑慮，可撥打台中醫院藥劑科24小時諮詢專線(04-2229-4411轉分機2128；夜間分機2125)尋求專業建議，確保用藥安全。