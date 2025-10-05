　
生活 生活焦點 教育

中秋3天連假竟有22項回家作業！　國中生懷疑人生：我是放暑假嗎

▲國中女生分享，中秋連假3天竟有多達22項作業。（圖／翻攝Threads，下同）

▲國中女生分享，中秋連假3天竟有多達22項作業。（圖／翻攝Threads，下同）

記者張靖榕／綜合報導

中秋節連續3天假期，不少家庭計劃烤肉賞月，享受團圓時光，但對部分國中生而言，這段假期卻成了「地獄式」學習時光。許多國中生在網路上分享連假作業內容，竟然有多達22項，多到讓人忍不住直呼寫不完，崩潰表示「我放的是暑假嗎」？

有國中生在網路上貼出聯絡簿內容，只見老師所指定的作業包括國語課本複習5頁、習字本練習，地理考卷訂正、數學23至28頁複習題、英文教材第30至33頁、公民講義修正及補充內容等，連假結束後還要面臨段考，不僅得完成作業，還得花時間進行全面性複習，該學生無奈表示，「這哪是放假？根本是被當成暑假在用。」

▲▼國中女生分享，中秋連假3天竟有多達22項作業。（圖／翻攝Threads）

另一名國中女學生則拍下連假前夕的教室黑板，內容列出22項作業及考試項目，包含國語、數學、英文、化學、課外閱讀等科目的考試準備，還需完成生物講義、歷史題本、英文圖解等書面作業。唯一未出作業的地理科，讓學生直呼地理老師「佛心來的」。黑板底部甚至還寫著「請大家要活著」的字句。

相關貼文引起學生社群廣泛共鳴，不少學生抱怨「別人在吃烤肉，我在吞考卷」，質疑3天連假是否被老師誤認成30天長假，還有人表示，從早上起床開始就要立即進入作業與考試複習流程，整日幾乎無法休息。

10/03 全台詐欺最新數據

430 1 6717 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

宮廟進香「男剪破朋友衣服」遭刺亡　嫌送辦
雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉
快訊／哈隆颱風凌晨生成　最新路徑曝
快訊／郭婞淳舉重世錦賽獲雙銅

中秋節連假

