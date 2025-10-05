　
烤肉「必會出現4種人」　破3萬人炸鍋：我每年都是那個人

▲▼烤肉,烤雞,火烤。（圖／達志影像／示意圖）

▲中秋節烤肉。（圖／達志影像／示意圖）

網搜小組／劉維榛報導

不少人坦言，烤肉、收拾都是那幾個人，烤到最後火大，「沒有下次了！」而一名網友直呼，烤肉場合必出現的四種人：喝酒聊天派、狂吃派、滑手機派與尷尬陌生派。貼文引爆共鳴，網友紛紛熱議，「最廢的就是帶小孩來，都不幫忙且從頭到尾在餵食自己小孩的人」、「吃得差不多就先走...不幫忙收拾的人」。

一名網友在Threads觀察總結，每次烤肉聚會一定會出現四種人，首先是狂喝酒一直聊天的人，還有埋頭苦吃食物的人，以及一直滑手機的人，最後則是「根本不認識，一直待在現場尷尬的人」。

文章曝光後，引來3.3萬名網友熱議，「5.忙著備料的人、6忙著烤的人」、「根本沒人約的人」、「還有烤肉只帶吐司的人」、「還有不會升火，還硬要控場，所有食物都要吃的健康，烤肉醬塗爆少，幾乎吃原味」、「你少說了一種：一直烤給大家吃，我每年都是這個人」、「明明不會烤硬要搶著烤，或是一直喊著：燒焦了燒焦了」。

不少人加碼抱怨「最廢的就是帶小孩來，都不幫忙且從頭到尾在餵食自己小孩的人」、「還有坐哪邊，菸味就往哪邊飄的人」、「吃得差不多就先走...不幫忙收拾的人」。

對此，有些人坦言中秋節越來越不喜歡烤肉了，「00後不烤肉，都上燒烤店然後去唱歌到凌晨，然後再回家」、「發誓近期絕對不再烤肉的人」、「所以烤肉很麻煩」。

※《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒；吸菸有害健康！

