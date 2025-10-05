　
社會 社會焦點 保障人權

BMW男停路口昏睡　見警竟衝撞遭破窗壓制！酒駕+搜出喪屍煙彈

▲內湖警方逮捕涉嫌酒駕毒駕的陳男。（圖／記者張君豪翻攝）

▲內湖警方逮捕涉嫌酒駕毒駕的陳男。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

5日凌晨，台北市內湖區發生一起酒駕、毒駕案件，陳男（23歲）前晚與友人在中山區超商飲酒後打算駕車返家，行經內湖區瑞光路要左轉民權東路時，居然把車停在內側車道上、在車內昏睡，警方獲報到場關心，他驚醒後竟發動車輛踩油門衝撞警車，所幸員警機警破窗制止，當場將人逮捕，無人員受傷。

內湖警方今晨5時許接獲報案，路過駕駛打110反映，民權東路六段與瑞光路口，有一輛白色BMW小客車停放在路口內側車道，駕駛疑似昏睡不醒。警員到場後，發現該車停於瑞光路要轉向民權東路的內線車道。

▲內湖警方逮捕涉嫌酒駕毒駕的陳男。（圖／記者張君豪翻攝）

為防止車輛突然移動造成危險，警方先以巡邏車擋在車前防護，並上前喚醒駕駛。未料男子突然啟動車輛，猛力撞擊警車，情勢危急。在場警員以破窗器敲破窗，將陳男制伏逮捕。

經酒測陳男酒測值達0.36 mg／L，車內搜出一支可疑電子煙，警員使用毒品快速試劑檢測，檢驗呈現依托咪酯陽性反應。陳男落網向警方表示：他在金融業任職，前晚在中山區某超商和朋友喝酒聊天，當時喝了3罐易開罐啤酒，自忖沒醉意打算開車回家。

▲內湖警方逮捕涉嫌酒駕毒駕的陳男。（圖／記者張君豪翻攝）

內湖警方指出，陳男是否涉及毒駕部分，以採取陳男尿液樣本，查扣的尿液和電子煙油均會送檢驗釐清他是否持有、吸食毒品開車上路問題。警訊後依涉犯公共危險、妨害公務、毒品危害防制條例等罪嫌將全案移送士林地檢署偵辦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD
租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

