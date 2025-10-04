雲林怪男搶走BMW！尪衝出店家「目睹孕妻被載離」　她半路被丟包

記者游瓊華、黃資真／雲林報導

雲林縣虎尾鎮3日凌晨12時許，賴姓男子與友人駕駛BMW到按摩店按摩，留下友人的孕妻在車上休息，渠料一名怪男竟突然進到車內將車子開走，並將孕妻丟包在半路。虎尾分局指出，目前已鎖定涉案男子，積極追緝中。

▲雲林一名男子莫名將別人的BMW開走，當時友人孕妻還在車上，受到不小驚嚇。（圖／記者游瓊華翻攝）



BMW車主賴男表示，前天他從苗栗南下到雲林工作，3日晚上疲憊的一行人決定到虎尾鎮一間按摩店按摩，但朋友妻子因為懷孕無法按摩，因此讓她在車輛未熄火的狀態下，待在車上休息。

畫面中可以看到，身穿黑衣的男子將車停在按摩店門前，下車後直直朝啟動中的BMW走去，當成自家車一樣開門上車，再倒車離開現場。賴男提到，當時友人妻子嚇傻，隨即打電話求助，但當友人衝出去查看時，卻目睹車子遠離。期間友人孕妻不斷喊著放她走，最後終於在高鐵雲林站被放下車，所幸沒有受到任何傷害，男子則是開車離開現場。

賴男透露，昨天曾在土庫發現愛車行蹤，但都被溜走，犯嫌甚至逆向開上快速道路。他們也在犯嫌原先開來的車上發現6、7萬現金，與一串電話號碼，撥打後發現是犯嫌的家屬，對方表示他患有精神疾病，前一陣子剛牽走一輛車，但沒過多久就壞了，他可能以為BMW是自己的車才開走。

對於這件荒謬的案件，賴男無奈提到，友人孕妻因此受到嚴重驚嚇，甚至還得去收驚，自己也因為需要開這輛車才能工作，只能留在雲林繼續找車。

虎尾警分局指出，透過調閱監視器畫面循線追查車輛蹤跡，目前已鎖定涉案男子，會全力追查車輛與犯嫌下落。