花蓮一天需要3000名志工「1專業」最缺！他曝清淤重點需求處

▲中秋連假首日，有許多「鏟子超人」到湧光復救災。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人趁著假日到花蓮幫忙，花蓮縣議員胡仁順表示，目前人力清淤終點需求處，在後巷、小巷等重機具進不去的地方，另外，目前一天需要約3000名志工，且非常欠缺水電等專業志工，「但必須要有證照」。

胡仁順在臉書上列出重要資訊，他說大型重機具今天在佛祖街作業，現場非常危險，所以請志工不要再進入。接著是人力清淤的重點需求處，「後巷、小巷等重機具進不去的地方，請住戶特別注意， 志工也可以問一下是否還沒清，請住戶回報村長。另外排水溝若有大量積沙、可以挖得到也可以挖，挖不到的不需要爬進去」。

胡仁順接著說，「家屋內清淤進度是100%」，但還有之前聯絡不到、戶外區域尚未清理的部分，這塊還是有志工需求，「目前一天需要約3000名志工，截至上午十點為止約媒合1500名志工」。他也提醒，之前大家挖淤泥，是到處都可以挖的工作，但隨著工作推進，現在各區域的需求不太一樣，「災區分組後也編列各組工作需求，所以請大家盡量前往火車站的志工媒合櫃檯報名，才會去到對的地方喔！」

胡仁順也補充，現在非常缺水電等專業志工，但這必須要有證照，另外，「重機具志工有油費和住宿補助，水電等專業志工也應該要有工具、材料、住宿等相關補助，這部分正在了解中」。

最後，胡仁順也說，「鳳林長橋里和山興地區看起來是沒有被編組（目前編組是光復七個村、七個工作編組），現在連重機具都沒有，不合理。已經協請沈伯洋委員協助確認問題出在哪，希望可以編組編進去，務求和光復有同樣的物資、機具、人力協助」。