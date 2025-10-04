哈瑪斯同意放人！以軍下令「暫停進攻加薩」　準備實施川普計劃

▲ 川普先前與納坦雅胡在白宮會晤。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普加薩和平方案取得突破，哈瑪斯同意釋放人質並進一步談判後，以色列總理納坦雅胡辦公室4日發表聲明，宣布「準備立即實施川普釋放所有人質計畫的第一階段」，以色列國防軍（IDF）也下令暫停加薩市攻勢，轉為防禦態勢。

根據《以色列時報》，納坦雅胡辦公室聲明表示，「以色列準備立即實施川普立即釋放所有人質的計畫第一階段，我們將繼續與總統及其團隊充分合作，根據以色列制定的原則結束戰爭，這些原則與川普結束戰爭的願景相符。」

據以色列陸軍廣播電台及國營電視台報導，以色列政治領導層已下令軍方暫停占領加薩市的行動，將作戰行動降低至最低限度，地面部隊轉為嚴格防禦態勢。這項命令是在美以官員夜間會談後發布，官媒也提到，預計很快將依川普和平計畫進行談判。

哈瑪斯發表聲明後，以軍參謀長札米爾（Eyal Zamir）也召集高級將領評估情勢，下令準備實施川普釋放人質計畫的第一階段。軍方聲明強調，「我們部隊的安全至關重要，以軍所有能力將分配給南方司令部，以保衛我們的部隊。」

川普此前透過社群平台Truth Social向以色列施壓，要求「立即停止轟炸加薩，這樣我們才能安全且迅速地把人質救出」，並警告目前環境過於危險，強調這不僅關乎加薩問題，更攸關「中東長久以來追求的和平」。

哈瑪斯已表達有條件接受，同意依照提案交換方式釋放所有被俘人質與遺體，並將加薩管理權移交給由巴勒斯坦共識基礎上成立、獲阿拉伯及伊斯蘭國家支持的機構，但並未同意解除武裝或階段性撤軍。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）對哈瑪斯回應表示振奮，敦促各方把握機會終結戰爭。這場衝突自2023年10月7日哈瑪斯突襲造成1200人死亡、俘虜251名人質後爆發，加薩衛生部統計至今已逾6.6萬人喪生，大多為平民。