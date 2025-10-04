「準哈隆」上看中颱！2條路轉彎逼北台　日本估暴風警戒700公里

▲準哈隆未來強度可能上看中度颱風。（圖／翻攝tropicaltidbits）



記者許力方／台北報導

中央氣象署表示，位於硫磺島附近的熱帶性低氣壓TD25有發展為輕度颱風趨勢，預估將往琉球海面移動，最快5日成為今年第22號颱風「哈隆」（越南命名，Halong），若未來北轉角度靠近台灣，迎風面降雨將明顯。氣象專家則分析，目前「準哈隆」的各預報路徑仍分歧，有2條可能走向，若它持續西進就可能較為靠近台灣。

氣象署預報員劉沛滕稍早指出，日本東南側海面4日下午2時有熱帶性低氣壓生成，最快明天（5日）可能發展22號颱風「哈隆」。該系統路徑仍有不確定性，預估逐步移向琉球群島附近，之後會北轉，時間點約在8至9日（下周三、四），屆時將帶來東北風和水氣，迎風面的大台北地區及東半部容易降雨，將視其與台灣距離遠近，若更接近，降雨情形將更為明顯。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」分析，準哈所處大氣環境尚可，未來將穩定增強，「至少可達中度颱風」等級。不過大家最關心的路徑部分，各數值預報看法相當分歧，關鍵因素在於太平洋高壓勢力的強弱與配置，由於目前準哈隆路徑變數很大，其走向仍需再觀察2至4天、等模式收斂，未來它北轉或西進將對台灣天氣造成截然不同的影響。

台灣颱風論壇指出，準哈隆主要分為2條走向，第一條是「若高壓勢力偏弱」，準哈隆將會在高壓之間的弱點提早北轉，掠過日本南方，不影響台灣；第二條「若高壓勢力偏強、穩定連結」，那麼準哈隆將往西移動，初期朝日本琉球海域前進，後續北轉遠離或持續西進靠近台灣，都將取決於高壓後期的態勢。

日本氣象廳也針對TD25發布烈風警報，氣象廳預報5日它將成颱「哈隆」，並且將一路朝西方向移動，並在約5天後開始有緩慢北轉趨勢，可能經過日本南部海域。初步估計哈隆成颱後強度有顯著增強，且其暴風警戒範圍有望達到700公里，暴風半徑590公里，相當寬廣。

