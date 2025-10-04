　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「準哈隆」上看中颱！2條路轉彎逼北台　日本估暴風警戒700公里

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR、翻攝tropicaltidbits）

▲準哈隆未來強度可能上看中度颱風。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者許力方／台北報導

中央氣象署表示，位於硫磺島附近的熱帶性低氣壓TD25有發展為輕度颱風趨勢，預估將往琉球海面移動，最快5日成為今年第22號颱風「哈隆」（越南命名，Halong），若未來北轉角度靠近台灣，迎風面降雨將明顯。氣象專家則分析，目前「準哈隆」的各預報路徑仍分歧，有2條可能走向，若它持續西進就可能較為靠近台灣。

氣象署預報員劉沛滕稍早指出，日本東南側海面4日下午2時有熱帶性低氣壓生成，最快明天（5日）可能發展22號颱風「哈隆」。該系統路徑仍有不確定性，預估逐步移向琉球群島附近，之後會北轉，時間點約在8至9日（下周三、四），屆時將帶來東北風和水氣，迎風面的大台北地區及東半部容易降雨，將視其與台灣距離遠近，若更接近，降雨情形將更為明顯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR、翻攝tropicaltidbits）

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR、翻攝tropicaltidbits）

▲哈隆成颱後路徑變數仍大。（圖／中央氣象署、翻攝weathernerds）

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」分析，準哈所處大氣環境尚可，未來將穩定增強，「至少可達中度颱風」等級。不過大家最關心的路徑部分，各數值預報看法相當分歧，關鍵因素在於太平洋高壓勢力的強弱與配置，由於目前準哈隆路徑變數很大，其走向仍需再觀察2至4天、等模式收斂，未來它北轉或西進將對台灣天氣造成截然不同的影響。

台灣颱風論壇指出，準哈隆主要分為2條走向，第一條是「若高壓勢力偏弱」，準哈隆將會在高壓之間的弱點提早北轉，掠過日本南方，不影響台灣；第二條「若高壓勢力偏強、穩定連結」，那麼準哈隆將往西移動，初期朝日本琉球海域前進，後續北轉遠離或持續西進靠近台灣，都將取決於高壓後期的態勢。

日本氣象廳也針對TD25發布烈風警報，氣象廳預報5日它將成颱「哈隆」，並且將一路朝西方向移動，並在約5天後開始有緩慢北轉趨勢，可能經過日本南部海域。初步估計哈隆成颱後強度有顯著增強，且其暴風警戒範圍有望達到700公里，暴風半徑590公里，相當寬廣。

▼日本預估準哈隆未來有北轉趨勢 。（圖／日本氣象廳）

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR、翻攝tropicaltidbits）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 6717 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「準哈隆」上看中颱！2條路轉彎逼北台　日本估暴風警戒700公

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

館長自曝「罹患怪病」找不出原因！規劃減少直播頻率：怕會暴斃

「準哈隆」上看中颱！2條路轉彎逼北台　日本估暴風警戒700公里

快訊／莊人祥證實去年罹胃癌　病情曝光

黑心豬大腸流入高雄！高雄市衛生局火速派人稽查

受災戶阿嬤清淤一半「開心到跳舞」　拎酒瓶向志工炫耀：21年的！

小怪手受困「把拔來救你了」！大怪手整輛把它鏟起　稀奇畫面流出

本世紀「最晚中秋節」比去年晚19天！科學家：不彌補中秋恐在冬天

健身房「忽然改播1卡通」　他愣見一幕：猛男都不滑手機了

燒烤肉品「最容易產生致癌物」！醫師示警：比油炸更糟

明天提早北返「國道19處地雷」　國5北上塞到半夜

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

籃籃也來了！素顏衝花蓮當鏟子超人　鑽水溝鏟淤泥「只剩1顆頭」

GG了！租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥　撞毀3車秒變廢鐵落跑

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

館長自曝「罹患怪病」找不出原因！規劃減少直播頻率：怕會暴斃

「準哈隆」上看中颱！2條路轉彎逼北台　日本估暴風警戒700公里

快訊／莊人祥證實去年罹胃癌　病情曝光

黑心豬大腸流入高雄！高雄市衛生局火速派人稽查

受災戶阿嬤清淤一半「開心到跳舞」　拎酒瓶向志工炫耀：21年的！

小怪手受困「把拔來救你了」！大怪手整輛把它鏟起　稀奇畫面流出

本世紀「最晚中秋節」比去年晚19天！科學家：不彌補中秋恐在冬天

健身房「忽然改播1卡通」　他愣見一幕：猛男都不滑手機了

燒烤肉品「最容易產生致癌物」！醫師示警：比油炸更糟

明天提早北返「國道19處地雷」　國5北上塞到半夜

館長自曝「罹患怪病」找不出原因！規劃減少直播頻率：怕會暴斃

「2025來慈湖、潮復刻」中秋連假登場　交通資訊一次看

三峽秘境「1公里粉紅花海」綻放到11月　北市6處美人樹盛開

成狗群樂園了！台灣設計展將試營運 　驚見22浪浪霸佔兒童沙坑

【嚇到魂都飛了】老婆戴紅蓋頭扮鬼新娘　老公嚇到跌坐在地XD

相關新聞

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

明天(5日)及周一中秋連假天氣穩定，白天高溫，中南部及山區午後有局部雷陣雨。日本東南側熱帶性低氣壓生成，最快明天可能發展今年第22號颱風「哈隆」，估下周三、下周四接近琉球群島時北轉，若北轉角度靠近台灣，迎風面地區降雨將更明顯。

快訊／「哈隆」颱風將生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

快訊／「哈隆」颱風將生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

颱風觀浪5人被捕　香港警方首次執法

颱風觀浪5人被捕　香港警方首次執法

麥德姆颱風影響　星宇航空明取消「港澳班機4架次」

麥德姆颱風影響　星宇航空明取消「港澳班機4架次」

熱帶低壓生成！估5天後到台灣東北部海面　預測路徑曝

熱帶低壓生成！估5天後到台灣東北部海面　預測路徑曝

關鍵字：

氣象氣象雲哈隆颱風颱風日本氣象廳台灣颱風論壇

讀者迴響

最夯影音

更多
花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD
租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

籃籃也來了！素顏衝花蓮當鏟子超人　鑽水溝鏟淤泥「只剩1顆頭」

籃籃也來了！素顏衝花蓮當鏟子超人　鑽水溝鏟淤泥「只剩1顆頭」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面