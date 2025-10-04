好心女超商載到淫魔！她爬到後座想脫逃…仍慘遭車內性侵

▲女子起初不願讓朱男搭便車，但因對方糾纏，最後勉強答應。（示意圖／CFP）



記者曾羿翔／綜合報導

彰化一名朱姓男子在搭上一名點頭之交的女性便車後，竟在車上對女子施以性侵，案件經彰化地方法院審理後，判朱男刑3年10月。朱男不服提出上訴，台灣高等法院近日駁回上訴，維持原判。

判決書指出，案發當天凌晨2點，朱男在彰化鹿港一間超商外攔下一名僅點頭之交的女子，希望她載他一程。女子起初不願，但因朱男糾纏，最後勉強答應。車行至朱男指定地點後，他卻拒絕下車，賴在副駕駛座上，還要求女子讓他借宿並「陪睡一天」。女子明確拒絕後，朱男竟突然出手，壓制女子、撫摸胸部並強行脫去對方褲子，女子爬到後座試圖脫逃，沒想到朱男也跟隨到後座壓制性侵得逞。

女子事後在車內尋回手機後立刻聯絡朋友報警，警方調閱監視器畫面，並採集女子身上DNA檢體，證實有朱男體液。

朱男否認性侵，辯稱是雙方合意性交，且只有用手指。但法院認為他供詞前後不一、沒有可信度；而被害人從警局供述、庭上作證到情緒反應，內容一致，且經驗傷發現陰道內與內褲皆驗出朱男DNA，證據明確。

法院指出，性侵案件通常只有兩人在場，須綜合被害人說法與其他證據判斷。而女子當時沒有立即逃離或大聲求救，不代表她「願意」，因為她面對陌生男子的壓制，可能因害怕而無法反應，屬合理情況。

法院最後認定朱男確實違反女子意願，以暴力手段性侵，依強制性交罪判刑3年10月。由於他犯後否認犯行、未與被害人和解，法院考量多項因素後駁回上訴，維持原審判決。



