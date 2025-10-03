英雄不需披風！蘆洲便當店氣爆7傷　2警放下勤務「衝爆炸點扛人」

記者閔文昱／綜合報導

新北市蘆洲區長安街一間便當店，3日晚間7時許突然發生氣爆，強烈爆炸聲震撼街頭，屋內廚具炸出屋外，現場煙霧瀰漫、滿地殘骸，造成7人受傷，所幸意識清醒、全數送醫治療。當時正巧在附近處理車禍的兩名員警，聽見爆炸聲後立刻衝往現場，挺身投入救援，被民眾讚嘆是「真正的警察超人」。

蘆洲警分局表示，兩名員警原本正在附近執勤，聽到巨響後直覺有異，立即通報支援並衝進氣爆現場。濃煙瀰漫中，他們發現有兩人被重物壓住，距離爆炸點僅數公尺之遙，顧不得危險立刻上前清除障礙，合力將受傷、流血的民眾扛離危險區域，第一時間協助避難與送醫。

▲蘆洲便當店發生氣爆，在店外牽機車的路人遭受波及。（圖／記者陸運陞翻攝）

根據現場畫面，氣爆威力驚人，屋內物品被炸飛到馬路上，一名站在門口牽機車的男子被正面噴中，全身被火花與殘骸波及，痛得跳腳逃離現場，附近路人也受到波及。所幸消防人員趕抵後迅速控制火勢，並將7名傷者分送醫院治療，均無生命危險。

警方感性表示，「我們不是不害怕，只是當民眾身陷危機時，警察就會自然而然變身成超人。」兩名員警不顧危險、挺身救人的英勇舉動，讓第一線救災行動更有效率，成功保全多人性命，獲得民眾一致好評。

目前火調人員正持續釐清氣爆起因，初步研判可能與瓦斯外洩有關，詳細原因仍待鑑識單位調查釐清。

▼氣爆釀成7人受傷送醫。（圖／民眾提供）