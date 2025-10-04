鏟子超人合唱〈島嶼天光〉　國民黨發言人嗆「腦袋有洞」：真噁心

▲國民黨發言人李明璇 。（圖／國民黨文傳會提供）



記者杜冠霖／台北報導

花蓮光復救援現場出現不少暖心場面，日前就有許多鏟子超人、志工在協助救災清淤後，一身淤泥的他們在車站前合唱〈島嶼天光〉，也給同伴加油打氣，災民們則是穿著族服深深鞠躬致謝。國民黨發言人李明璇3日則痛批，現場青鳥唱島嶼天光，他們覺得很可恨為什麼傅崐萁沒有把罷免，這麼愛唱島嶼天光、這麼愛跳就放給大家看啊，「腦袋有洞，這些人真的非常非常噁心，實在沒有辦法接受有這樣的人存在」我也想去花蓮但是訂不到火車票，這些人為什麼要霸占車票？就算你們是開車去，為什麼要霸占高速公路呢？

國民黨發言人李明璇主持「中天」節目時表示，我們看到這麼多鏟子超人，很佩服，有錢出錢、有力出力，但也要逆風地說，有沒有覺得有點無政府狀況？當大家自動自發這麼做時，有一部分就是覺得不如我們來做會比政府更好，李鴻源更逆風，請大家不要再去花蓮，應該由國軍來做、由專業人士來做，鏟子超人很有心沒錯，但這樣一直鏟一直鏟，有更專業的器具協助，可能也有公共衛生問題，會帶出一些病菌。

李明璇指出，接下來大家忙著清洗家園，過了幾天後家具沒了、帳單來了，會有心情低落的問題，這些都需要政府力量幫忙，這次花蓮看到非常多善良台灣人有錢出錢有力出力，這是台灣人可愛的地方，人溺己溺，不是像那種袖手旁觀的青鳥，到了現場把災民最辛苦樣子當成舞台繼續政治攻擊，非常下流、噁心。

李明璇嗆聲，尤其現場青鳥唱島嶼天光，他們覺得很可恨為什麼傅崐萁沒有被罷免，台灣要是沒有青鳥真好，民進黨若倒，台灣是寶島。被這些噁心的人搞得烏煙瘴氣，這麼愛唱島嶼天光、這麼愛跳就放給大家看啊！你們蠻辛苦的，特地飛去花蓮，「腦袋有洞，這些人真的非常非常噁心，實在沒有辦法接受有這樣的人存在，花蓮需要的不是這些人演戲或是來這裡開心，乾脆請賴清德來擊掌，同溫層取暖開心吧！」

李明璇指出，這些人就每天聚在一起，反正心中沒有人民，台灣被民進黨執政，真的是非常可悲的事情，這些人跑去，我也想去花蓮但是訂不到火車票，這些人為什麼要霸占車票？就算你們是開車去，為什麼要霸占高速公路呢？不是很多人說盡量不要開車去，以免擋到送物資或救災的車子，這些人真的就不要去了，去那邊幹嘛呢？