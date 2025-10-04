　
政治

鏟子超人合唱〈島嶼天光〉　國民黨發言人嗆「腦袋有洞」：真噁心

▲▼ 國民黨召開「林右昌市府職位淪私人交易籌碼？ 東岸商場醜聞盤根錯節！」記者會，國家政策研究基金會副執行長凌濤、國民黨發言人李明璇、國民黨副發言人康晉瑜出席 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨發言人李明璇 。（圖／國民黨文傳會提供）

記者杜冠霖／台北報導

花蓮光復救援現場出現不少暖心場面，日前就有許多鏟子超人、志工在協助救災清淤後，一身淤泥的他們在車站前合唱〈島嶼天光〉，也給同伴加油打氣，災民們則是穿著族服深深鞠躬致謝。國民黨發言人李明璇3日則痛批，現場青鳥唱島嶼天光，他們覺得很可恨為什麼傅崐萁沒有把罷免，這麼愛唱島嶼天光、這麼愛跳就放給大家看啊，「腦袋有洞，這些人真的非常非常噁心，實在沒有辦法接受有這樣的人存在」我也想去花蓮但是訂不到火車票，這些人為什麼要霸占車票？就算你們是開車去，為什麼要霸占高速公路呢？

國民黨發言人李明璇主持「中天」節目時表示，我們看到這麼多鏟子超人，很佩服，有錢出錢、有力出力，但也要逆風地說，有沒有覺得有點無政府狀況？當大家自動自發這麼做時，有一部分就是覺得不如我們來做會比政府更好，李鴻源更逆風，請大家不要再去花蓮，應該由國軍來做、由專業人士來做，鏟子超人很有心沒錯，但這樣一直鏟一直鏟，有更專業的器具協助，可能也有公共衛生問題，會帶出一些病菌。

李明璇指出，接下來大家忙著清洗家園，過了幾天後家具沒了、帳單來了，會有心情低落的問題，這些都需要政府力量幫忙，這次花蓮看到非常多善良台灣人有錢出錢有力出力，這是台灣人可愛的地方，人溺己溺，不是像那種袖手旁觀的青鳥，到了現場把災民最辛苦樣子當成舞台繼續政治攻擊，非常下流、噁心。

李明璇嗆聲，尤其現場青鳥唱島嶼天光，他們覺得很可恨為什麼傅崐萁沒有被罷免，台灣要是沒有青鳥真好，民進黨若倒，台灣是寶島。被這些噁心的人搞得烏煙瘴氣，這麼愛唱島嶼天光、這麼愛跳就放給大家看啊！你們蠻辛苦的，特地飛去花蓮，「腦袋有洞，這些人真的非常非常噁心，實在沒有辦法接受有這樣的人存在，花蓮需要的不是這些人演戲或是來這裡開心，乾脆請賴清德來擊掌，同溫層取暖開心吧！」

李明璇指出，這些人就每天聚在一起，反正心中沒有人民，台灣被民進黨執政，真的是非常可悲的事情，這些人跑去，我也想去花蓮但是訂不到火車票，這些人為什麼要霸占車票？就算你們是開車去，為什麼要霸占高速公路呢？不是很多人說盡量不要開車去，以免擋到送物資或救災的車子，這些人真的就不要去了，去那邊幹嘛呢？

10/02 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

2公噸黑心豬大腸流竄全台　蒼蠅到處飛！屠宰場畫面曝
國民黨主席辯論會太多場了！　18藍委籲停止舉辦全力救災
多人收到「教召動員令」！　竟是花蓮縣府誤發
台中1400萬「龐德戰車」撞3車成廢鐵！　超慘畫面曝
快訊／麥德姆升級中颱！最新路徑曝
被嗆「跟李多慧一樣素顏不露奶」！　祈錦鈅PO近拍照：跟我道歉
快訊／16歲無照猴半夜騎山路！　飛墜70米深谷
非法賣保險吸金破1.5億！　董事長羈押禁見
救災最難1事「體育生都受不了」：結束直接昏睡過去！

鏟子超人合唱〈島嶼天光〉　國民黨發言人嗆「腦袋有洞」：真噁心

鏟子超人合唱〈島嶼天光〉　國民黨發言人嗆「腦袋有洞」：真噁心

【10年後再犯】48歲男苗栗隨機殺人！ 移送地檢不發一語

花蓮救援國民黨救災李明璇鏟子超人島嶼天光

