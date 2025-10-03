　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中美國學校食物中毒！32師生狂吐發冷　18人送醫「2人住院中」

▲台中知名私立學校「台中美國學校AST」驚傳疑似食物中毒案件，食安處派員前往採檢。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中知名私立學校「台中美國學校AST」驚傳疑似食物中毒案件，食安處派員前往採檢。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華、閔文昱／台中報導

台中市北屯區知名私校「台中美國學校（AST）」驚傳疑似食物中毒事件，全校約130人食用外訂午餐後，有32人陸續出現嘔吐、發冷、四肢無力等症狀，消防局獲報後緊急出動5輛消防車、9名人員前往救援，截至目前為止，共有18人送醫，其中16人已返家休養，2人仍在院治療中。

不少家長憤怒表示，孩子吃完午餐後沒多久就明顯不適，有人狂吐5、6次，學校卻延遲通報，甚至有學生因等不到協助，親自打電話向家長求救；也有校車司機擔心學生在車上嘔吐拒絕載送。部分家長得知後，趕緊自行開車將孩子送醫。校內甚至有兩名老師也疑似出現不適症狀。

▲台中知名私立學校「台中美國學校AST」驚傳疑似食物中毒案件，食安處派員前往採檢。（圖／記者游瓊華翻攝）

台中市食安處指出，已派員前往學校及供餐餐廳進行稽查與採檢，檢驗結果最快兩周後出爐。若食餘或檢體中檢出病原菌，依《食安法》第15條與第44條規定，業者可處6萬元以上、2億元以下罰鍰；若人體與食餘檢體均驗出相同病原菌，將依第49條規定移送司法偵辦。

教育局強調，市府高度重視師生健康，已督導學校持續追蹤學生狀況，提供家長必要協助，並協助處理後續保險理賠等事宜。市府也呼籲，學校未來應加強午餐供應管理及通報機制，避免類似事件重演。

▲台中知名私立學校「台中美國學校AST」驚傳疑似食物中毒案件，食安處派員前往採檢。（圖／記者游瓊華翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
412 1 2361 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
馬太鞍溪「5公尺土堤」建設進度曝光　季連成：水流不會再進光復
肯德基KFC南非下週公開炸雞祕方　11種香料配方將曝光？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

泡麵加蛋都不給吃　靈修護法男「互毆淨化」死前餓肚寫遺言

台中美國學校食物中毒！32師生狂吐發冷　18人送醫「2人住院中」

快訊／靈修男瘦到皮包骨慘死　心靈學院3人聲押、療癒顧問羈押禁見

薔薔爸7年前險遭奪產　幕後黑手改名設局害23司機…海削600萬

蘆洲氣爆「恐怖3秒影片」殘骸炸出7傷！　路人正面被噴全身

林口高中生假扮「鏟子超人」詐騙！1手法爽賺2萬2　教育局出手了

快訊／苗栗持刀惡男10年傷7人　檢方聲押獲准

捲台南將軍光電弊案！三地集團總裁鍾嘉村2000萬交保理由曝光

獨／靈修男揹債慘死「胃裡沒食物」　網紅牙醫涉重嫌

黑心肉商工業雙氧水漂白「病變豬大腸」2噸竄全台　負責人50萬交保

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

遭爆被黃國昌跟蹤！柯文哲現身笑著回應...居然真的被跟了

泡麵加蛋都不給吃　靈修護法男「互毆淨化」死前餓肚寫遺言

台中美國學校食物中毒！32師生狂吐發冷　18人送醫「2人住院中」

快訊／靈修男瘦到皮包骨慘死　心靈學院3人聲押、療癒顧問羈押禁見

薔薔爸7年前險遭奪產　幕後黑手改名設局害23司機…海削600萬

蘆洲氣爆「恐怖3秒影片」殘骸炸出7傷！　路人正面被噴全身

林口高中生假扮「鏟子超人」詐騙！1手法爽賺2萬2　教育局出手了

快訊／苗栗持刀惡男10年傷7人　檢方聲押獲准

捲台南將軍光電弊案！三地集團總裁鍾嘉村2000萬交保理由曝光

獨／靈修男揹債慘死「胃裡沒食物」　網紅牙醫涉重嫌

黑心肉商工業雙氧水漂白「病變豬大腸」2噸竄全台　負責人50萬交保

2025年新南向國際籃球賽落幕　國際交流助台灣球員開眼界

黑心肉商病變豬大腸竄全台！縣府要求下架回收　最重關7年罰8千萬

日系敞篷小跑車「大發Copen明年8月停產」！12年經典將迎大改款

泡麵加蛋都不給吃　靈修護法男「互毆淨化」死前餓肚寫遺言

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」成演藝圈首位公開

攻城獅落後28分逆轉勝　海神熱身賽輸球還傷兩員大將

韓20多歲網美「面部重傷」被棄屍深山　兇手竟是豪抖億元大乾爹

敏盛醫院中秋關懷弱勢戶　分享月餅禮盒歡喜加倍

好壯！肌肉有感升級　曾祥鈞喊話新賽季目標場均雙10

迪麗熱巴鞋跟斷撐全場　超強核心看不出異樣

【救命神梯】屋主摘龍眼忘收梯子！25人靠它爬屋頂躲泥流

社會熱門新聞

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童中刀…3人助止血

隨機殺人傷2童！勇師：一定要把孩子救下

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

苗栗隨機殺人第一視角曝！手綁刀冷血刺童

蘆洲便當店氣爆　店外路人遭波及

獨／靈修男慘死「胃裡沒食物」　網紅牙醫涉重嫌

2度隨機砍人！苗栗男2015年遭逮畫面曝

隨機殺人「兇嫌背景曝光」！13歲就吸食海洛因

11歲女童遭刺出現氣血胸！傷勢嚴重插管治療

即／蘆洲便當店氣爆！7人受傷送醫

即／三地集團總裁鍾嘉村上午被起訴　又涉他案遭搜索

40歲媽與10歲女家中雙亡　躺冰櫃等不到親屬認屍

快訊／苗栗隨機砍人！11歲女童最新傷況曝光

最後身影曝！30歲男心靈療癒不成淪冤魂

更多熱門

相關新聞

台糖光復糖廠救災為先！供水供地再開放安置空間

台糖光復糖廠救災為先！供水供地再開放安置空間

花蓮光復鄉因馬太鞍溪溢流造成嚴重洪災，各地「鏟子超人」及國軍陸續投入災區協助清理。為支援災後復原，台糖光復糖廠成為後勤支援基地，整廠26公頃場域與廠房全數開放借用，每日提供約700噸井水與山泉水，並設置6座消防管線供水車自由取水，協助災民及志工清洗泥濘環境。

台中美國學校32人食物中毒　市府：最重開罰2億

台中美國學校32人食物中毒　市府：最重開罰2億

人數持續增加！台中美國學校32人食物中毒

人數持續增加！台中美國學校32人食物中毒

即／台中美國學校食物中毒！多名學生狂吐救護中

即／台中美國學校食物中毒！多名學生狂吐救護中

澎湖漁船七美外海失去動力　海巡緊急救援助返港

澎湖漁船七美外海失去動力　海巡緊急救援助返港

關鍵字：

中毒事件AST台中美國學校食安處救援

讀者迴響

熱門新聞

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童中刀…3人助止血

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑發聲

北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

台籍詐騙集團頭目落網　姓名長相曝光

隨機殺人傷2童！勇師：一定要把孩子救下

中國「妖姬」照曝光！　色誘官員吸金2000億元

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

花200元抱走2.27億！威力彩得主「買法曝光」

救全村被粉專拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告

救災「穿細肩帶背心」被網開罵：學學李多慧！

葉元之女貴人發聲：大罷免前就是黃淑君助理

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

即／台積電公告：子公司花5000萬美元買固定收益證券

更多

最夯影音

更多
獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！
KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面