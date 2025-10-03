台中美國學校食物中毒！32師生狂吐發冷　18人送醫「2人住院中」

▲台中知名私立學校「台中美國學校AST」驚傳疑似食物中毒案件，食安處派員前往採檢。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華、閔文昱／台中報導

台中市北屯區知名私校「台中美國學校（AST）」驚傳疑似食物中毒事件，全校約130人食用外訂午餐後，有32人陸續出現嘔吐、發冷、四肢無力等症狀，消防局獲報後緊急出動5輛消防車、9名人員前往救援，截至目前為止，共有18人送醫，其中16人已返家休養，2人仍在院治療中。

不少家長憤怒表示，孩子吃完午餐後沒多久就明顯不適，有人狂吐5、6次，學校卻延遲通報，甚至有學生因等不到協助，親自打電話向家長求救；也有校車司機擔心學生在車上嘔吐拒絕載送。部分家長得知後，趕緊自行開車將孩子送醫。校內甚至有兩名老師也疑似出現不適症狀。

台中市食安處指出，已派員前往學校及供餐餐廳進行稽查與採檢，檢驗結果最快兩周後出爐。若食餘或檢體中檢出病原菌，依《食安法》第15條與第44條規定，業者可處6萬元以上、2億元以下罰鍰；若人體與食餘檢體均驗出相同病原菌，將依第49條規定移送司法偵辦。

教育局強調，市府高度重視師生健康，已督導學校持續追蹤學生狀況，提供家長必要協助，並協助處理後續保險理賠等事宜。市府也呼籲，學校未來應加強午餐供應管理及通報機制，避免類似事件重演。