中秋烤肉、收拾「永遠那群人」爆共鳴！一票人怒噴：沒有下次了

▲中秋節烤肉。（示意圖／記者許宥孺攝）



網搜小組／劉維榛報導

中秋烤肉原是歡樂團聚，不過有網友直言，每次烤肉聚會永遠是同一批人顧火、烤肉、收拾，到最後「大家都不要烤了！」文章曝光後，引發一票苦主共鳴，「自從有次烤全程沒吃到...還繳1000元，就超討厭烤肉」、「出錢、出力還要善後，沒有以後了」。

一名網友在Threads表示，每年烤肉時會觀察到一個現象，負責烤肉的總是那幾位固定班底，一行人吃飽喝足後就閃人，因此負責收拾殘局的也是那幾位，這樣的劇情重複幾次後，「大家都不要烤了!」烤肉趴也就這樣無疾而終。

文章一出，留言區瞬間炸鍋，一票人紛紛吐苦水，「負責生火、烤肉、善後的人，事後還要被邊緣...此後再也不參加了」、「當你靠著火源，辛辛苦苦的顧著烤肉，然後旁邊一堆拿著碗筷等吃的人，還好意思問熟了嗎？真的會想翻臉...連烤肉爐都想翻掉」、「還有一些人也不幫忙準備食材，請他們幫忙還被拒絕，要我們自己買，好像覺得他們人到就好...超級無語，這種人之後不會再約」、「你忘記加上出錢了，出錢、出力還要善後，沒有以後了」、「自從有次烤全程沒吃到...還繳1000元，就超討厭烤肉」。

也有網友感慨指出，「就是因為這樣大家才不想烤肉，累的都是那幾個人，自己在收拾的時候，怨念會更重」。最後原PO回應，直接去店裡吃燒烤或烤肉比較實際。