快訊／高市早苗當選自民黨總裁　賴清德祝賀

▲賴清德祝賀高市早苗當選自民黨總裁。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

日本自民黨4日正式選出新任黨魁，由在第二輪投票中獲得185票的高市早苗高票當選，是自民黨史上首任女性黨總裁，預計10月中旬將在臨時國會中經過首相指名選舉，如果確定當選首相，也將順利成為日本首位女首相。民進黨稍早表示，賴清德主席向高市新總裁致以最誠摯、最熱烈的祝賀，期盼深化台日關係邁向新階段。

對於高市早苗前經濟安保大臣當選第29屆日本自由民主黨總裁，民主進步黨今（4）日表示，賴清德主席向高市新總裁致以最誠摯、最熱烈的祝賀。

民進黨表示，高市新總裁為台灣堅定友人，民進黨與自民黨長期以來關係友好深厚，期盼在高市新總裁的領導下，台日兩國能在經濟貿易、安全保障、科技合作等領域深化夥伴關係，進一步推動台日關係邁向新階段。

民進黨也期盼與自民黨在「台日外交‧防衛政策意見交流會」（台日2+2）及青年局交流等良好基礎上，持續建構常態化的兩黨交流平台。

民進黨並表示，賴清德主席感謝五位總裁候選人對台灣的長期支持，也向即將卸任的石破茂總裁表達誠摯的感謝與敬意。石破總裁任內不僅致力於推動台日交流，更多次向國際社會強調維護台海和平穩定的重要性，對台日關係的深化與區域穩定皆有重大貢獻，民進黨對此表達最高的敬意與謝意。