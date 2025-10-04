2公噸黑心豬大腸流竄全台　加工屠宰場現場畫面曝

記者陳崑福、郭玗潔／屏東報導

屏東「百威食品公司」涉嫌以工業用雙氧水漂白病變豬大腸後，再賣給下游廠商，預估有2公噸「黑心豬大腸」流入市場，高雄市調查處調查後，將廠商楊姓負責人及員工等5人帶回調查，檢方複訊後裁定楊男50萬元交保，其餘人8至10萬元交保，由於中秋節即將來，檢調專案人員正持續清查這些黑心豬大腸流向。

至於這些黑心豬大腸是否流向知名店家，專案人員表示有待過濾業者的帳冊資料後才能釐。

▲屏東「百威食品公司」爆出黑心豬大腸流入市面，縣府人員也前往稽查，屠宰場內部已收拾乾淨，只剩滿是蒼蠅的豬骨。（圖／民眾提供）

據了解，百威食品向屠宰場購買豬隻內臟，並向台灣農畜產公司租用位在屏東的欣樂屠宰廠部分空間，對大腸進行加工，不料卻爆出涉嫌利用工業用雙氧水對病變豬大腸進行漂白，此舉已違反食安法及刑法加重詐欺罪嫌。台灣農畜產公司則強調，僅租廠房供百威食品獨立使用，百威食品的加工行為、營運及銷售，均與台畜及相關產品無關。

檢調1日會同食藥署展開聯合稽查屠宰場等9個地點，除了在屠宰場查獲超過百公斤「問題大腸」及雙氧水空桶外，根據現場找到的出貨紀錄分析，估計有2公噸的「問題大腸」已被賣給下游廠商。專案小組過濾進出貨紀錄，發現黑心大腸的下游商包括蚵仔麵線店、熱炒店、滷味小吃店，屏東地檢署將持續指揮高雄市調查處、保七總隊持續擴大追查流向，希望能避免黑心大腸被民眾吃進肚子，危害身體健康。