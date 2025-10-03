　
國際

韓20多歲網美「面部重傷」被棄屍深山　兇手竟是豪抖億元大乾爹

▲▼韓國20多歲女網紅「面部重傷」被棄屍深山　嫌犯竟是大乾爹。（圖／翻攝궁금한 Y YouTube）

▲韓國20多歲女網紅智雅被棄屍深山。（圖／翻攝궁금한 Y YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

韓國SBS節目《궁금한 이야기 Y》3日晚間聚焦20多歲女網紅尹智雅（윤지아）命案，揭露她遇害前後的驚人內幕。尹智雅是一名擁有30萬粉絲的SNS紅人兼演員新秀，失聯前曾在仁川永宗島進行直播，家人因聯絡不上而展開搜尋。3天後，尹智雅的遺體被發現於距離永宗島約300公里的茂朱郡一處山林，現場令人震驚。

綜合韓媒報導，警方調查發現，尹智雅遭受嚴重毆打，死因為頸部遭壓迫導致窒息。案發後僅12小時，警方迅速逮捕了50多歲的嫌疑人崔某。

尹智雅的父親表示，崔某自稱曾經培養過多位網路創作者，且在SNS圈中相當知名。據悉，尹智雅正是崔某管理的對象之一。當天直播結束後，兩人見面，疑因爭吵演變為暴力，最終釀成悲劇。

警方推測，尹智雅直播於下午3點結束，隨後短短30分鐘內即遭毒手。崔某被目擊拉著大型行李箱離開住處，將尹智雅遺體載往多地停留，企圖混淆警方偵查，最後於隔日清晨將屍體棄置於茂朱郡山區。

▲▼韓國20多歲女網紅「面部重傷」被棄屍深山　嫌犯竟是大乾爹。（圖／翻攝궁금한 Y YouTube）

▲殺害智雅的嫌犯，竟是抖內億元韓幣的大乾爹。（圖／翻攝궁금한 Y YouTube）

儘管崔某試圖隱瞞犯罪行為，仍在證據面前落網。起初他拒絕供述，直至尹智雅遺體被發現後才承認犯行。據調查，崔某曾以「黑貓」暱稱活躍於SNS界，為業界知名VIP，常以高額贊助引領風潮。他不僅是企業代表，更以經紀人身分介入多位網紅事業，並透過掌控直播收入獲利。

尹智雅的經紀公司也因信任崔某而展開合作，但隨著合作深入，崔某對旗下成員施加嚴格規定，甚至利用定位App監控行蹤。身旁親友透露，尹智雅逐漸感到壓力，最終決定結束合作關係。

值得注意的是，案發同日正好是崔某房產被法拍的日子，他因無法償還巨額貸款陷入財務危機。外界推測，崔某因無法挽留尹智雅，情緒失控導致犯案。更令人震驚的是，崔某去年曾因非法拘禁另一名網紅遭調查，卻再犯重罪。

尹智雅原本正朝夢想前進，卻不幸遇害。她的家人盼望真相能被徹底揭露，讓犯人受到法律嚴懲。

10/02 全台詐欺最新數據

馬太鞍溪「5公尺土堤」建設進度曝光　季連成：水流不會再進光復
肯德基KFC南非下週公開炸雞祕方　11種香料配方將曝光？

