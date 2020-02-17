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台灣人愛心滿滿！寒流快閃18小時幫老人院募物資　用7輛車才順利載完

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▲▼寒流快閃18小時募物資。（圖／喜聆學苑鄧宜倫提供）

▲有熱心民眾自發性在寒流中快閃18小時為老人院募物資。（圖／喜聆學苑鄧宜倫提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

近期新冠肺炎疫情爆發民眾搶口罩、衛生紙等物資，令不少真正需要資源的社會福利團體苦哈哈，然而在氣溫一夕驟降的週末假日卻有一群熱血民眾自發性上街募物資，呼籲民眾將家中囤積的多餘資源拿出來與真正有需求的汐止好家園長照中心的年邁長輩分享，意外獲得廣大支持，最後動用了7輛車才順利載完。

▲▼寒流快閃18小時募物資。（圖／喜聆學苑鄧宜倫提供）

這群熱心的民眾是來自喜聆學苑學習教練第46班的8位學員，來自各行各業的他們有感於新冠肺炎疫情造成的民心恐慌，造成社會資源分配不均，因此自發性地發起這次活動，透過18小時快閃募物資，在強烈冷氣團來襲的週末，走在迪化街、寧夏／饒河夜市等地區，親上街頭傳播愛與希望。

▲▼寒流快閃18小時募物資。（圖／喜聆學苑鄧宜倫提供）

該團成員指出，剛開始不少人投以懷疑的眼光，但眾人仍不放棄走在街上向每一位路人說明活動初心，陸陸續續有人提著一串串的衛生紙過來捐贈，到後來還有人捐一箱箱的衛生紙及紙尿褲。最驚訝的是，有人主動直接抱了4箱營養食品，請他們代為捐贈給需要補充營養、希望提升長輩免疫力，也有人主動詢問老人中心當時最缺什麼，由學員們反映：「很難買到米」之後不到半小時，對方竟用推車推20多包米表示通通都要捐給老人院，讓眾人收到當下忍不住熱淚盈眶，完全被台灣市井小民的愛心與溫情感動。

▲▼寒流快閃18小時募物資。（圖／喜聆學苑鄧宜倫提供）

此次發起的募資快閃行動，一共募得衛生紙102箱、濕紙巾35箱、尿布10箱、消毒水2箱、營養補給品4箱、營養奶粉10罐、白米220公斤等各種生活用品，並於2/16立刻用了兩台3.5噸貨車、五台轎車將各方的愛心和祝福送到汐止好家園老人長期照顧中心，團隊學員也在當日上午陪伴爺爺奶奶一同唱歌、玩遊戲，並協助餵食、聊天陪伴等，與爺爺奶奶們度過暖心的一天，同時希望透過此次活動拋磚引玉，邀請更多善心人士一同延續這份愛心，不吝於伸手幫助弱勢族群，在最艱難、低迷的時刻一同為台灣社會打氣送暖。

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