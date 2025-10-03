　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

潘孟安2024大選期間無任何公職　被跟監一年成重災戶

▲▼總統賴清德邀請五院院長入府會商國政，總統府秘書長潘孟安舉行會後轉述記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲總統府秘書長潘孟安。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨立院黨團總召黃國昌遭指養狗仔集團，將部分成果刊於《菱傳媒》、《民報》或交付藍營政客爆料。外界近期把焦點放在陳時中2022年被跟拍一事，但據指出，總統府秘書長潘孟安才是「重災戶」，在2023年5月賴清德競選總部尚未成立前就遭跟拍，直到2024年4月接任總統府秘書長前，整整長達一年。這前間的潘孟安不具任何公職，最終反而是引述非法跟監素材、意圖惡意抹黑的國民黨立委王鴻薇，遭判賠50萬。

最早一篇在2023年5月2日，狗仔集團在賴清德競選辦公室對面的北平東路側，偷拍潘孟安與友人談話。隨後於5月15日，由「蕭依依」掛名在《民報》發布獨家新聞，稱潘孟安找「諸羅山人」看風水。

其次是2023年8月9日，潘孟安在八德路田園海鮮餐廳門口遭到跟拍，還被誤會是抽加熱菸，但遲至11月21日才由王鴻薇召開記者會揭露。該則照片的拍攝手法，與黃國昌狗仔集團跟拍陳時中如出一轍，是在夜間的餐廳對面，以長鏡頭偷拍。至於為何是由王鴻薇揭露，恐怕與當初媒體不願登載對陳時中的相關偷拍一樣，毫不具新聞價值，最後才輾轉給國民黨民代作為八卦的題材。

最近則是由民進黨立委林楚茵揭發，由謝幸恩出面承租「力麒御品」車位，期間為2023年9月28日至2024年3月28日。在這段期間內，潘孟安被偷拍多張從地下室車位進出住所的照片，並成為王鴻薇在2023年12月4日召開記者會，抹黑入住「綠能廠商豪宅」的題材。

由於王鴻薇明知相關指控完全不實，卻堅持造謠抹黑，事後遭到台北地院、台灣高院判賠50萬。儘管判決書內載明《聯合報》記者與王鴻薇助理的連絡過程，記者也稱有拍到照片。但「力麒御品」地下室停車場沒磁卡無法進入，若非承租車位的謝幸恩提供，聯合記者侯俐安如何取得相關照片？

隨後，2023年8月2日，潘孟安赴「漢來名人坊」用餐遭到跟拍；並於2023年12月12日，由「蕭依依」掛名於《民報》發布獨家新聞，稱潘孟安密會宜蘭富商劉志和。偷拍手法亦為該集團擅長的夜間長鏡頭偷拍。不過潘孟安澄清喊冤，根本不認識劉志和，是當天餐會結束後，他在門口說電話，劉志和上前遞交名片並打招呼。

甚至在賴清德上任前的2024年4月12日，狗仔集團守候在博愛路「永裕大廈」外偷拍。拍到時任警政署長黃明昭上樓會見內定行政院長卓榮泰，並陸續拍到卓榮泰、準行政院發言人陳世凱、潘孟安等人，先後進入該大樓。相關題材由「蕭依依」掛名於《民報》在5月17日發布獨家新聞。

潘孟安表示，自己在2022年12月25日屏東縣長任滿後，直到2024年5月20日接任總統府秘書長前，未擔任任何公職，唯一職稱就是賴清德競選總幹事，為什麼要跟拍他？也感到不解。大選期間的政治偵防，不同陣營利用偷拍資料栽贓抹黑，最後對方敗訴判賠，據觀察如今也反證顯見他個人清白。

至於為何常常是跟拍一段時日後才被揭露，黨政人士認為，他們拍不到任何具真正新聞價值的內容，只能看圖說故事，但卻常常是邏輯有問題、證據薄弱，多方兜售後仍登不上正牌媒體，最後只能自產自銷，連潘孟安不認識劉志和還能杜撰成一篇煞有其事的報導。

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

更多新聞
412 1 2361 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

跟監半年成本至少125萬　林楚茵：黃國昌背後金主是誰

跟監半年成本至少125萬　林楚茵：黃國昌背後金主是誰

民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆身兼「狗仔頭」，長期透過公益組織「吹哨者協會」，籌組跟拍團隊，專門跟監政敵。而前中央社記者謝幸恩曾租下總統府秘書長潘孟安、民進黨立委林楚茵住處的停車位，讓狗仔偷拍。對此，林楚茵今（2日）指出，她家停車位半年就要125萬以上，黃國昌養狗仔，進行政治跟監，這龐大經費從哪裡來？背後金主是誰？錢是不是來自中國？ 請黃國昌出來說清楚。

「超人醫師」徐超斌病逝　綠委憶往事：屬於他的課文孩子們會繼續翻頁

「超人醫師」徐超斌病逝　綠委憶往事：屬於他的課文孩子們會繼續翻頁

遭賴清德2度當面逼退？　柯建銘駁「非事實」：僅潘孟安奉派前來

遭賴清德2度當面逼退？　柯建銘駁「非事實」：僅潘孟安奉派前來

柯建銘遭勸退　妻淚求讓他當完這一屆

柯建銘遭勸退　妻淚求讓他當完這一屆

核三公投潘孟安赴屏東投票　強調重啟核電須符合「3原則」

核三公投潘孟安赴屏東投票　強調重啟核電須符合「3原則」

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！
KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

