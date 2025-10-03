叫車沒搭「被平台扣40元取消費」　消基會批不合理：4招自保

▲消基會認為叫車平台「取消費」對消費者不公平，呼籲主管機關訂定明確規範。（圖／消基會提供）

記者許敏溶／台北報導

不少民眾透過「叫車平台」搭車，卻因司機未依指定地點停靠等因素未搭上車，還因此多花40元「取消費」。消基會今（3日）指出，消費者因定位誤差或司機提前到達，業者也有資訊揭露不足問題，但卻都歸責在消費者身上，這樣設計偏袒司機且對消費者不公平，呼籲主管機關應制定統一規範。

自從2013年Uber進入台灣市場後，叫車平台如雨後春筍般興起，逐漸成為通勤族、上班族與旅客的重要選項之一。不過，消基會今天召開記者會，披露消費者因定位誤差或司機提前到達而無法及時上車，反而被收取取消費狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消基會表示，消費者反映，搭乘Uber時，司機未依指定地點停靠，因平台採用衛星定位而有誤差，但系統仍會顯示「司機已抵達」，讓乘客在原地苦等，若超過5分鐘後司機取消訂單，就會被收取「取消費」。另有消費者指出，司機有時距離上車地點20公尺，App 就已顯示「司機已抵達」並開始計算等候時間，讓乘客措手不及。更有案例顯示，司機原告知需8分鐘才能抵達，卻提前4分鐘出現，導致乘客難以及時反應並準確上車而被收取消費。

消基會發行人胡峰賓也比較目前3家叫車平台，規範雖有不同，但普遍以「40元」為基本收費標準。像是「Uber」，乘客在預約行程後超過3分鐘取消，或司機抵達並等待超過5分鐘取消，乘客需支付取消費40元。Yoxi在今年元旦起，即時行程若乘客取消或超過3分鐘未上車，需支付40元；預約行程取消則收取80元。Line Taxi則是乘客在司機抵達後取消，或司機等候3分鐘未見乘客上車，皆收取40元。若為機場專車，取消費更可能高達300元。

消基會秘書長陳雅萍進一步表示，取消費是業者的片面規定，為何是等3分鐘，或者取消費是40元，都是業者自行規定，欠缺透明與相關計費依據，而且規定對民眾也太嚴苛，例如是因為司機或天候原因而導致民眾無法搭上車，卻都歸責給消費者，顯示規定明顯偏袒司機，而且經常聽到消費者抱怨不知道有取消費，凸顯大部分業者都未對資訊充分揭露，更沒有遲到要催告的設計，且責任若在司機，也沒有相關懲罰機制。

消基會董事長鄧惟中強調，現有「取消費」設計明顯有資訊揭露不足與對消費者不公平問題，希望主管機關積極介入，制定統一的額外收費標準，避免業者任意訂定，並要求業者在叫車前，必須以清晰、顯眼的方式，明確告知所有可能產生額外費用，也建議民眾保留截圖叫車紀錄、通話內容、扣款通知等證據，並向平台申訴，保障自身權益。