國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國武統台灣　這群人「下場最慘」！外媒曝：無處可逃遭政府犧牲

▲▼台灣海峽是國際海運上的重要航道。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣海峽是國際海運上的重要航道。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

若中國決定對台灣動武，平日遭遇邊緣化與剝削的外籍勞工及弱勢族群，恐淪為戰爭下最脆弱且悲慘的群體。台灣目前有超過95萬名外籍居民，涵蓋製造、建築、漁業與長照等產業，他們長期在台處於弱勢，缺乏足夠的保障。一旦戰火爆發，撤離與救援計畫有限，加上外交協調與後勤困難，恐讓這些人淪為最無助的犧牲者。

根據《南華早報》（SCMP），來自菲律賓達沃市的家務助理巴努甘（Gilda Banugan）在台工作超過十年，她坦言，「如果發生意外，大多數菲律賓勞工不會選擇回國，因為即便有人想救我們，我們也不知能否活下來」。

截至今年7月底，台灣共有84萬9777名外籍勞工，多來自印尼、菲律賓、泰國與越南，涵蓋製造、建築、漁業、醫院及居家照護等產業，若加上家屬，總數超過95萬人，約占台灣人口4%。

外籍勞工在台常被視為二等公民，且面臨雇主性虐待與身體虐待風險。歐亞集團沈姓分析師指出，「這群人在軍事衝突中將受到嚴重負面影響，因為他們在和平的台灣社會中已處於邊緣化地位。」她補充，台灣政府可能會優先照顧本國人，外籍勞工的救援則需與東南亞各國協調。

最脆弱的一群是約2000艘遠洋漁船上的外籍漁工，他們容易被剝削，也可能捲入中國的灰色地帶行動。例如2024年7月，中國海警扣押台灣船隻「大進滿88號」，多名印尼船員受困於對峙中。雖然這些勞工的匯款對東南亞經濟極為重要，但多數東南亞政府對救援計畫保持低調，以免刺激北京。

分析人士指出，疏散數十萬公民得面臨龐大後勤與地緣政治挑戰，尤其中國可能封鎖港口與機場。印尼大學國際關係系主任瓦爾多約（Broto Wardoyo）表示，居住在台灣的印尼人超過30萬，任何撤離計畫都難以安全完成。他也提到，部分印尼人願意協助防衛台灣，而這與台印密切關係及跨國婚姻有關。

美國是否介入也存在不確定性。美國前總統拜登曾承諾若中國攻擊台灣將提供援助，但現任總統川普立場較模糊。在桃園汽車零件廠工作的52歲菲籍勞工森特納（Ivy Centena）表示，她不相信川普會保衛台灣，認為川普光說不練。

中央研究院政治學研究所今年調查顯示，近四成台灣成年人認為美國「不太可能或絕對不會」介入台灣。

巴努甘擔任勞工權益組織Migrante董事。她認為，兩岸緊張不僅是撤離問題，「救援外籍勞工不是根本解決方案，若菲律賓經濟與薪資提高，就不必出國工作。他們只是把我們當作戰爭前線，置於危險之中。」

東南亞要聞移工台灣海峽台灣有事

