　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

麥當勞全毀「2樓塌成1樓」慘況曝光　菲6.9強震奪69命

▲▼ 菲律賓6.9強震。（圖／達志影像／美聯社）

▲博戈市（Bogo City）一間麥當勞門市遭到嚴重破壞。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓規模6.9強震災情慘重，許多建築物倒塌，根據美聯社拍攝到的當地震後景象，當地一間麥當勞也遭受波及，建築物一側坍塌傾倒，部分區域二樓塌成一樓，牆面嚴重毀損，滿地瓦礫殘骸。還有當地民眾透露，地震來襲那一刻房屋劇烈搖晃，把睡夢中的家人叫醒，一起撤至戶外，且還看到海水倒退的景象。

▲▼ 菲律賓6.9強震。（圖／達志影像／美聯社）

▲建築物被地震震垮。（圖／達志影像／美聯社）

路透、拉普勒新聞網等報導，這起規模6.9地震是菲律賓10年來最強地震，至今已發生近800起餘震，死亡人數已攀升至69人，尚不清楚有多少人失蹤。當局正展開救援行動，出動機具以及搜救犬在倒塌受損的建築物中尋找倖存者，要搶在黃金24小時之內救出更多人，分秒必爭。

▲▼ 菲律賓6.9強震。（圖／達志影像／美聯社）

▲這起規模6.9地震是菲律賓10年來最強地震。（圖／達志影像／美聯社）

地震發生當下，有許多民眾正在睡覺或待在家中，擁有百年歷史的聖伯多祿宗徒教堂（Parish of Saint Peter the Apostle），在猛烈搖晃中坍塌。博戈市（Bogo City）一間麥當勞門市遭到嚴重破壞，建築一側垮掉，部分區域二樓往一樓，牆面消失，二樓天花板明顯受損，滿地瓦礫殘骸。

菲律賓居民科切薩（Archel Coraza）就住在海邊附近，回憶起地震來襲的那一刻，他稱，當時房子出現劇烈搖晃，他便把家人們都叫醒，全員撤至街上，且還看到海水往後退的景象。

儘管災情嚴重，菲律賓第二繁忙的麥克坦宿霧國際機場（Mactan-Cebu International Airport）保持正常運作。除了宿霧，另個城鎮聖雷米希奧（San Remigio）也宣布進入災難狀態。民防辦公室表示，菲律賓政府正考慮是否向國外政府尋求援助。

▼菲律賓政府正考慮是否向國外政府尋求援助。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 菲律賓6.9強震。（圖／達志影像／美聯社）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 1879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
考照大變革！機車也要路考了　
快訊／台積電嘉義廠再傳工安　工人遭2萬伏高壓電擊
兄弟拚封王新莊門票完售　彩帶備妥5000條
被爆復合趙駿亞「閨蜜氣到決裂」　吳婉君發聲！
佛祖街砂石場闆娘失蹤第9天　好友憶她善舉
「麥德姆」颱風最快今晚生成！最新預測路徑曝
149年保安寺遭埋！泥沙停在佛祖腳邊　千里眼「死守廟門」金身
鏟子超人遇色狼！　正妹換衣服遭偷窺
陷吞善款爭議！AJ哥帶妻衝救災　圤智雨補刀：根本去作秀

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

被誤認「松鼠」遭開槍！　美17歲少年狩獵後腦杓中彈亡

心臟病發！他失控自撞「撞到心臟科主任門口」　幸運救回一命

俄軍1.2億飛了！Mi-8直升機遭烏無人機擊落　畫面曝光

麥當勞全毀「2樓塌成1樓」慘況曝光　菲6.9強震奪69命

台灣被點名！自視烏克蘭盟友　卻成「俄羅斯石腦油」全球最大買家

6.9強震醫院急疏散！醫冒雨「路邊接生」　她產下健康男嬰

女和2寵物犬搶奪雞塊　被護食羅威那犬「一口咬斷動脈」失血亡

不是工程師！　黃仁勳點名AI時代「這工作最夯」：需求翻倍再翻倍

6.9強震震垮大教堂！　聖人像「矗立瓦礫堆」毫髮無傷

黃仁勳批「對中鷹派」不愛國　川普前操盤手：應被逮捕

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

被誤認「松鼠」遭開槍！　美17歲少年狩獵後腦杓中彈亡

心臟病發！他失控自撞「撞到心臟科主任門口」　幸運救回一命

俄軍1.2億飛了！Mi-8直升機遭烏無人機擊落　畫面曝光

麥當勞全毀「2樓塌成1樓」慘況曝光　菲6.9強震奪69命

台灣被點名！自視烏克蘭盟友　卻成「俄羅斯石腦油」全球最大買家

6.9強震醫院急疏散！醫冒雨「路邊接生」　她產下健康男嬰

女和2寵物犬搶奪雞塊　被護食羅威那犬「一口咬斷動脈」失血亡

不是工程師！　黃仁勳點名AI時代「這工作最夯」：需求翻倍再翻倍

6.9強震震垮大教堂！　聖人像「矗立瓦礫堆」毫髮無傷

黃仁勳批「對中鷹派」不愛國　川普前操盤手：應被逮捕

美國聯邦政府關門倒數　AIT臉書宣告：不會定期更新了

21歲女被虎媽囚禁！活活餓死不敢逃原因曝　曾逃跑被發現遭毒打

台南藍營急喊：花蓮救災缺「鏟子移工」　籲中央鬆綁法規助重建

學者評「駕照3新制」85分　呼籲：2年沒成效應恢復每6年換照

長聖因有重大事項待公布　10月2日起暫停交易

桃園煉油廠加裝百組感測器提前上線　空品監控再升級

東野圭吾經典神作改編成台灣舞台劇！金馬影帝「攜手2老友」扛重擔

韓國囤房族「10人買4115房」　平民置產機會被壓縮

處置堰塞湖有疏失？行政院列時序駁指控　再籲一起幫助光復鄉

兄弟拚封王補賽韋禮加登板　高宇杰拆線回歸可期

【被質疑作秀】花蓮洪災罹難者頭七公祭！　徐榛蔚上香哭了家屬痛批「在擺拍」

國際熱門新聞

即／預算案未通過　美政府關閉倒數4小時

女老師把4隻生病小貓　帶教室活餵蟒蛇

百年教堂震垮！宿霧強震69死　進入災難狀態

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

菲6.9強震釀逾30死　宿霧宣布全面停課

美國聯邦政府　時隔7年再度停擺

不是工程師　黃仁勳點名「最夯工作」

美防長廢多元政策　只採男性體測標準

菲6.9強震釀20死37傷　宿霧多地災情慘重

美軍全球將領罕見齊聚　川普：美國面臨內部戰爭

菲律賓宿霧深夜6.7強震！

乘客毀護照「1人吞食1人沖馬桶」　機長急轉降

美股收紅道瓊再創新高　不受政府停擺危機影響

赴日旅遊注意！日本感染性腸胃炎爆發

更多熱門

相關新聞

6.9強震！她在路邊產下健康男嬰

6.9強震！她在路邊產下健康男嬰

菲律賓規模6.9強震至今造成69人死亡，總統小馬可仕1日稱政府正在評估強震損失，並向罹難者家屬致哀。就在餘震不斷、大雨傾盆之際，醫療團隊在路邊幫一名產婦接生，男嬰順利出生，讓她直呼這是「2025年最難忘的經歷之一」。

菲律賓強震死亡人數破60！　新北特搜隊65人+3搜救犬整備待命

菲律賓強震死亡人數破60！　新北特搜隊65人+3搜救犬整備待命

大教堂被震垮　聖人像「毫髮無傷」

大教堂被震垮　聖人像「毫髮無傷」

百年教堂震垮！宿霧強震69死　進入災難狀態

百年教堂震垮！宿霧強震69死　進入災難狀態

菲6.9強震震央「400年沒發生大地震」

菲6.9強震震央「400年沒發生大地震」

關鍵字：

地震菲律賓東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

白髮婦逼讓坐同天被通緝　常在警所大談陰謀論

可能有新颱風！　變天時間曝

花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

閨密氣到斷交　吳婉君痴戀趙駿亞出國遊

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

總部湧10萬人潮　吊車大王：不敢再辦

更多

最夯影音

更多
趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」
無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面