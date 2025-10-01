麥當勞全毀「2樓塌成1樓」慘況曝光　菲6.9強震奪69命

▲博戈市（Bogo City）一間麥當勞門市遭到嚴重破壞。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓規模6.9強震災情慘重，許多建築物倒塌，根據美聯社拍攝到的當地震後景象，當地一間麥當勞也遭受波及，建築物一側坍塌傾倒，部分區域二樓塌成一樓，牆面嚴重毀損，滿地瓦礫殘骸。還有當地民眾透露，地震來襲那一刻房屋劇烈搖晃，把睡夢中的家人叫醒，一起撤至戶外，且還看到海水倒退的景象。

▲建築物被地震震垮。（圖／達志影像／美聯社）

路透、拉普勒新聞網等報導，這起規模6.9地震是菲律賓10年來最強地震，至今已發生近800起餘震，死亡人數已攀升至69人，尚不清楚有多少人失蹤。當局正展開救援行動，出動機具以及搜救犬在倒塌受損的建築物中尋找倖存者，要搶在黃金24小時之內救出更多人，分秒必爭。

▲這起規模6.9地震是菲律賓10年來最強地震。（圖／達志影像／美聯社）

地震發生當下，有許多民眾正在睡覺或待在家中，擁有百年歷史的聖伯多祿宗徒教堂（Parish of Saint Peter the Apostle），在猛烈搖晃中坍塌。博戈市（Bogo City）一間麥當勞門市遭到嚴重破壞，建築一側垮掉，部分區域二樓往一樓，牆面消失，二樓天花板明顯受損，滿地瓦礫殘骸。

WATCH: The St. Peter and Paul Church in Bantayan Island, Cebu, one of the oldest churches in Visayas, collapsed due to the magnitude 6.7 earthquake that struck the province on Tuesday night, September 30. #LindolPH #EarthquakePH | ????: Martham Pacilan



READ MORE:… pic.twitter.com/5IazN1PCIT — Inquirer (@inquirerdotnet) September 30, 2025



菲律賓居民科切薩（Archel Coraza）就住在海邊附近，回憶起地震來襲的那一刻，他稱，當時房子出現劇烈搖晃，他便把家人們都叫醒，全員撤至街上，且還看到海水往後退的景象。

儘管災情嚴重，菲律賓第二繁忙的麥克坦宿霧國際機場（Mactan-Cebu International Airport）保持正常運作。除了宿霧，另個城鎮聖雷米希奧（San Remigio）也宣布進入災難狀態。民防辦公室表示，菲律賓政府正考慮是否向國外政府尋求援助。

▼菲律賓政府正考慮是否向國外政府尋求援助。（圖／達志影像／美聯社）