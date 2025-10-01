善用「移工留才久用方案」　不鏽鋼大廠留任11位中階移工

▲勞動部推動「移工留才久用方案」，協助企業留用資深移工，緩解缺工壓力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應高齡少子化趨勢帶來的缺工問題，勞動部推動「移工留才久用方案」，讓符合條件的資深移工轉任中階技術人力，不僅能留住技術，更大幅減輕企業用人壓力。不鏽鋼製造大廠彰源企業便已透過此方案，成功將11位資深移工轉任為中階技術人力，讓技術延續，也緩解人力短缺。

勞發署雲嘉南分署長劉邦棟指出，方案鎖定在台連續工作滿6年以上、符合技術條件的資深移工，雇主若以月薪3.3萬元以上聘任，可將其轉任為中階技術人力，免繳就業安定費，且原有名額可再申請新移工，達到「留才、補人」雙重效益。截至8月底，全台已有超過5.3萬名移工轉任中階技術人才，為產業挹注穩定人力來源。

彰源企業管理部謝經理表示，該公司屬於傳統3K產業，即使提供4萬元以上月薪，仍難招募本地員工。相較之下，長年在職的移工配合度高、工作態度佳，且擁有超過10年的實務經驗，是不可或缺的產線支柱。此次轉任的11名中階移工，還擔任新進移工的導師，透過經驗傳承讓新人快速上手，有效解決缺工問題並穩定產能。

劉邦棟補充，勞動部在新竹竹北成立「移工留才久用服務中心」，協助雇主與移工辦理申請，提供資格確認、文件檢視、專人追蹤等服務。有興趣的雇主可上「移工留才久用服務中心服務網」（https://lrsc.wda.gov.tw），或撥打1955免付費專線、（03）659-1996洽詢。