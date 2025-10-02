　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不聽話反救父母！菲強震72死　少年「外出逃死劫」挖出受困爸媽

▲▼ 菲律賓規模6.9強震。（圖／路透）

▲這場大地震持續搖晃約30秒，震感強烈，至今造成72人死亡、294人受傷。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓規模6.9強震災情嚴重，根據官方2日最新數據，地震增至72死、294人受傷，且至今已發生2461起餘震，規模介於1.0至5.0之間。這場持續約半分鐘的強震生死一瞬間，許多在戶外走動的人活了下來，但部分的人在睡夢中過世，一名17歲少年不聽父母的話到家外面玩手機，卻因此成為救活父母的一線生機，在房子被震垮之後，把父母挖出。

▲▼ 菲律賓規模6.9強震。（圖／路透）

▲強震引發的餘震至今來到2461次。（圖／路透）

GMA Network、法新社報導，39歲男子吉翁（Richard Guion）和妻子就住在震央附近的博戈市（Bogo city），當晚他催著17歲兒子去睡覺，但兒子聽不進去，跑到外面玩手機，怎料當夫妻倆上床睡覺之後，大地震襲來，房子瞬間倒塌，水泥牆就這樣把兩人壓住。

17歲兒子後來趕緊去救父母，把兩人從牆的下面挖出來。吉翁直言，「水泥牆倒下來的時候，我叫了他。幸好他沒有聽我的話。」

男子阿格波尼斯（Junrey Agbones）當時也在戶外，但17歲女兒在家，他不斷撥打電話但無人接聽，當找到人的時候，女兒已經過世，被埋在垮掉的房屋瓦礫堆中。另外還有一隻狗瘋狂圍繞一處被土石吞沒的民宅現場，根據鄰居的說法，狗狗飼主當時就在屋內，已經過世。

▲▼ 菲律賓規模6.9強震。（圖／路透）

▲菲律賓一名男子不斷打電話，但家中的女兒都沒接，當找到人的時候，女兒已被埋在垮掉的房屋瓦礫堆中。（圖／路透）

這場強震重創宿霧，公路被震出裂縫、教堂嚴重受損、商場起火，許多建築物倒塌，體育館遭波及，麥當勞一間門市也被震毀。21歲男子馬蘭加（Jayford Maranga）透露，當時他和朋友在美食廣場吃飯，沒想到在快要關門的那一刻，地震來襲，整間商場都在晃，立刻躲在餐廳桌子下，以免被商場垮下來的金屬天花板砸中。

▲▼ 菲律賓規模6.9強震。（圖／路透）

▲麥當勞門市也被震到嚴重受損。（圖／路透）

大地震發生後，博戈市的宿霧省立醫院外有整排屍袋，罹難者親屬來送親人最後一程。

根據災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）2日發布的最新官方數據，死亡人數增至72人，另有294人受傷。當被問及死亡人數是否會持續攀升時，民防辦公室官員透露，希望不會如此。

另據火山與地震研究所（Phivolcs），截至2日上午6時，規模6.9強震造成的餘震已達2461次，規模介於1.0至5.0之間，其中13起為有感地震，預計未來數日、甚至數周還會發生餘震，但隨著時間推移，餘震數量將會減少，威力也會減弱。

▼預計未來這段時間還會發生餘震。（圖／路透）

▲▼ 菲律賓規模6.9強震。（圖／路透）

10/01 全台詐欺最新數據

426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
來台旅遊14天！卻衝去救災　他感動炸：不喊累不休息
快訊／大谷翔平、山本由伸怒吼　道奇勝紅人挺進分區系列賽
快訊／《如懿傳》女星官宣結婚！
夫妻失聯10天！吊車大王助開挖　張峻：事發前聽到尖叫聲
YouBike大當機！　交通局開罰10萬元
女遭綑綁性侵！被拍「女女系列」上網賣　惡女下場慘了
國民黨爆洪災時間序　延遲13小時發紅色警戒：敢檢討劉世芳？
凌晨1點街頭等買早餐！　他手表「停在7點」警揭心酸原因

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

示警花蓮注意2狀況！　李鴻源：恐形成第二次堰塞湖再次蓄水

示警花蓮注意2狀況！　李鴻源：恐形成第二次堰塞湖再次蓄水

樺加沙颱風外圍環流帶來豪雨，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉嚴重災情。對此，前內政部長李鴻源1日表示，現在關鍵是有個1800公尺的堤防缺口，補起來後，基本上問題已經不大，目前應該沒有立即危險。但李鴻源也示警2狀況必須注意，分別是「颱風」與「地震」，只要來個大豪雨或者有大概5級弱的地震，都會讓相對脆弱的山壁崩塌，形成第二次的堰塞湖，再次開始蓄水。

麥當勞震到全毀「2樓塌成1樓」慘況曝光

麥當勞震到全毀「2樓塌成1樓」慘況曝光

6.9強震！她在路邊產下健康男嬰

6.9強震！她在路邊產下健康男嬰

菲律賓強震死亡人數破60！　新北特搜隊65人+3搜救犬整備待命

菲律賓強震死亡人數破60！　新北特搜隊65人+3搜救犬整備待命

大教堂被震垮　聖人像「毫髮無傷」

大教堂被震垮　聖人像「毫髮無傷」

關鍵字：

菲律賓地震宿霧東南亞要聞

讀者迴響

