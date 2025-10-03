　
民生消費

EVOASIS AC充電樁全新上市　價格最實在、功能更強大、家用商用一次到位

▲▼EVOASIS,AC,充電樁,價格,功能,家用,商用。（圖／業者提供）

▲EVOASIS三款AC家用樁全新上市，全機型標配連網功能與EMS相容，並提供原廠3年保固與1.5億產品責任險。

圖、文／源點科技提供

EVOASIS推出全新AC充電樁LITE、PRO、MAX三款機型，最高充電功率涵蓋7kW～11kW，以「從入門到高階，一次到位」為核心，全面滿足電動車主、社區管委會與 EMS 系統商、停車場業者等多元情境與商業需求。全系列皆通過CNS/VPC國家安全認證標準，具備IP55 防水防塵、IK10抗衝擊與最高16項樁體安全防護，並採用OCPP 1.6J標準通訊，可快速與市面各家EMS串接，適用於各種場域。

頂規安心，1.5億守護，三年放心，裝樁就選最安心

1、頂規安心：提供業界最高1.5億元產品責任險，通過CNS/VPC安全認證標準，強化居家與社區資產保障。

2、一條龍保固：由EVOASIS認證安裝團隊承包施工之案件，享3年保固，從場勘、設計、施工到驗收與維運均由原廠把關。

3、全面相容：全產品標配OCPP 1.6J，能與各家EMS/計費系統對接，擴充彈性高。

4. 價格最具競爭力：高規格產品、具競爭力價格與原廠維運方案，更划算；還可搭載EVOASIS APP，戶外補電與在家充電一手管理。

▲▼EVOASIS,AC,充電樁,價格,功能,家用,商用。（圖／業者提供）

▲從入門到高階一次到位，滿足電動車主、社區管委會、EMS 系統商與停車場業者的多元情境與商業需求。

入門、智慧、高功率——AC樁全線到位

• Lite 7kW｜Go Lite Pay Light：入門首選，小巧高效、價格友善；1小時約補給42公里 續航。支援乙太聯網 EMS（OCPP 1.6J）。

• Pro 7kW｜串聯你的充電生活：新增2.8吋全彩螢幕與EVOASIS APP，戶外補電與家用管理更直覺；~42公里/小時。適合需要即時資訊與分層權限的社區場景。

• Max 11kW｜更快、更懂保護：功率升級至11kW，1小時約補給66公里；2.8吋彩螢＋APP＋16項樁體防護，滿足高頻使用與短停車時數需求。

EVOASIS董事長陶百群表示，「把運營快充站多年累積的安全、穩定與可維運性經驗直接帶進家用；EMS接了就能用，不論一戶或整個社區，都能享受「下班充電、清晨滿電」。

全系列即日起開放預約場勘、企業/社區方案諮詢與安裝。更多規格、實景案例與專案報價，請洽EVOASIS官網或客服專線。

▲▼EVOASIS,AC,充電樁,價格,功能,家用,商用。（圖／業者提供）

▲EVOASIS 推出 AC 家用充電樁並訴求「家就是你的充電綠洲」，提供原廠保固與標準相容性，讓車主回家即能安心補電。

EVOASIS源點科技：
。站點詳情，請見充電APP：AndroidIOS
。充電站合作招募，請見官網：www.evoasis.com.tw/
。家用充電樁購買：www.shop.evoasis.com.tw/

10/02 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

