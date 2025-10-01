充電樁長假塞爆！　陸車主苦等3小時崩潰：還要等多久啊

▲大陸高速公路充電樁塞爆。（圖／翻攝央視新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

近年大陸電動車的市占率快速提升，不過逢年過節總能聽到電動車車主的哀號。今年大陸「十一」長假到來，多地高速公路服務區再度重演充電樁爆滿的狀況，有車主甚至等了四個小時才充上電。

《紅星新聞》報導，不少大陸網友在社群平台上反映，9月30日晚間至10月1日凌晨，進出北京、杭州、武漢、長沙和廣州、深圳等地的高速公路服務區，出現了充電樁排隊等待1至4個小時的現象。

為了避免混亂、保持秩序，不少充電樁服務人員開始排隊叫號。一名從廣州出發回湖北老家的辰女士說，他們到達湖南一服務區時，新能源車充電排隊已經叫到49號了，最終，她在服務區等了3個小時才充上電。等待期間，她一度哀號「到底還要等多久啊」。

辰女士介紹，她停留的服務區一共有2個充電樁4個充電口，有工作人員開始排隊叫號，一輛車大概要充40分鐘。最終，她在服務區等了3個小時才充上電，又花了近一個小時充電，才繼續上路，為了充電一共花費了4個小時。

▲一眾車主等待其他車輛充電完畢。（圖／翻攝紅星新聞）

另一名電車車主說，9月30日晚上，他開到京哈高速一服務區，他排到了60多號，花了近四個小時才充上電。為何不願意下高速充滿再繼續行駛？該車主說出了自己的顧慮，「一方面得另外找路去充電站，到了可能還得排隊」。

據中國充電聯盟數據統計，2024年，大陸增加了85.3萬台公共充電樁，總量達到了357.9萬台。全大陸6000多個高速公路服務區的充電樁覆蓋率超過了97％。但在2025年春節假期前後，進出北京、上海、杭州、武漢、長沙和廣深等大城市的高速公路，排隊幾小時才能充電的現象還是非常普遍。

大陸國家電網智慧車聯網平台預測，今年十一假期期間，全大陸超過三分之一的高速公路服務區充電樁將處於滿負荷工作狀態。從高速公路看，瀋海高速、長深高速和京滬高速的新能源充電樁最為繁忙。從區域看，預計江蘇省、浙江省和安徽省高速公路充電量將創歷史新高。

▼車主辰女士發出哀號。（圖／翻攝紅星新聞）