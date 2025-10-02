藍擬推光復重建條例　陳瑩：「修正代替新立法」讓資源最快到位

▲民進黨立委陳瑩關心花蓮光復鄉阿陶莫災區垃圾處理情形。（圖／翻攝自Facebook／陳瑩（Ying Chen），下同）

記者詹詠淇／台北報導

花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流遭受嚴重災情，國民黨團日前提議訂定「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例草案」，行政院長卓榮泰今（2日）則表示，將以新台幣200億元為基礎，提出丹娜絲風災特別條例修正並追加特別預算，盼立法院朝野黨團支持。國民黨團總召傅崐萁指出，要看卓榮泰是否有確定誠意，把善後工作能夠務實納入800億條例裡面，政院提案可以考慮。對此，民進黨立委陳瑩表示，期望以「修正」代替「新立法」，用最快的方式，讓救災的資源盡快到位、重建的腳步全面加速。

民進黨立委陳瑩今在臉書發文表示，今早她再度乘坐火車到災區，目前花蓮光復災區的復原工作，仍然在持續中，重建的路很漫長，「但我們一定要儘早規劃，用最快的方式，協助災民恢復正常生活」。

陳瑩指出，7月6日丹娜絲颱風登陸台灣，8月15日立法院通過「丹娜絲重建條例」，8月29日通過「丹娜絲重建條例」預算，現在立法院有人拋出，希望針對花蓮光復受災復原的部分，新立一個條例，但「新立法」的逐條審查、逐條討論，會耗費較多的時間。

「我在災區，我知道受災鄉親的感受」，陳瑩提到，很多人的家園全毁，財產都沒了，他們希望政府用最快的速度，提供最即時的援助與幫忙，所以樺加沙颱風造成花蓮光復鄉災害的復原工作，希望用「修正」代替「新立法」，因為這會是最快的方式。

陳瑩期盼，趕快盤點需要的資源與經費，盡快修正「丹娜絲重建條例」的內容，把需要的資源補齊，把需要的經費納入，盡快三讀、追加預算，讓救災的資源盡快到位、重建的腳步全面加速，「這是受災鄉親的期盼」。