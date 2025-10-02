　
    • 　
>
政治

藍擬推光復重建條例　陳瑩：「修正代替新立法」讓資源最快到位

▲民進黨立委陳瑩關心花蓮光復鄉阿陶莫災區垃圾處理情形。（圖／翻攝自Facebook／陳瑩（Ying Chen））

▲民進黨立委陳瑩關心花蓮光復鄉阿陶莫災區垃圾處理情形。（圖／翻攝自Facebook／陳瑩（Ying Chen），下同）

記者詹詠淇／台北報導

花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流遭受嚴重災情，國民黨團日前提議訂定「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例草案」，行政院長卓榮泰今（2日）則表示，將以新台幣200億元為基礎，提出丹娜絲風災特別條例修正並追加特別預算，盼立法院朝野黨團支持。國民黨團總召傅崐萁指出，要看卓榮泰是否有確定誠意，把善後工作能夠務實納入800億條例裡面，政院提案可以考慮。對此，民進黨立委陳瑩表示，期望以「修正」代替「新立法」，用最快的方式，讓救災的資源盡快到位、重建的腳步全面加速。

民進黨立委陳瑩今在臉書發文表示，今早她再度乘坐火車到災區，目前花蓮光復災區的復原工作，仍然在持續中，重建的路很漫長，「但我們一定要儘早規劃，用最快的方式，協助災民恢復正常生活」。

陳瑩指出，7月6日丹娜絲颱風登陸台灣，8月15日立法院通過「丹娜絲重建條例」，8月29日通過「丹娜絲重建條例」預算，現在立法院有人拋出，希望針對花蓮光復受災復原的部分，新立一個條例，但「新立法」的逐條審查、逐條討論，會耗費較多的時間。

▲▼民進黨立委陳瑩關心花蓮光復鄉阿陶莫災區垃圾處理情形。（圖／翻攝自Facebook／陳瑩（Ying Chen））

▲▼民進黨立委陳瑩關心花蓮光復鄉阿陶莫災區垃圾處理情形。（圖／翻攝自Facebook／陳瑩（Ying Chen））

▲▼民進黨立委陳瑩關心花蓮光復鄉阿陶莫災區垃圾處理情形。（圖／翻攝自Facebook／陳瑩（Ying Chen））

「我在災區，我知道受災鄉親的感受」，陳瑩提到，很多人的家園全毁，財產都沒了，他們希望政府用最快的速度，提供最即時的援助與幫忙，所以樺加沙颱風造成花蓮光復鄉災害的復原工作，希望用「修正」代替「新立法」，因為這會是最快的方式。

陳瑩期盼，趕快盤點需要的資源與經費，盡快修正「丹娜絲重建條例」的內容，把需要的資源補齊，把需要的經費納入，盡快三讀、追加預算，讓救災的資源盡快到位、重建的腳步全面加速，「這是受災鄉親的期盼」。

▲▼民進黨立委陳瑩關心花蓮光復鄉阿陶莫災區垃圾處理情形。（圖／翻攝自Facebook／陳瑩（Ying Chen））

▲▼民進黨立委陳瑩關心花蓮光復鄉阿陶莫災區垃圾處理情形。（圖／翻攝自Facebook／陳瑩（Ying Chen））

▲▼民進黨立委陳瑩關心花蓮光復鄉阿陶莫災區垃圾處理情形。（圖／翻攝自Facebook／陳瑩（Ying Chen））

10/01 全台詐欺最新數據

426 2 3202 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

新竹女超商休息...遭男持刀砍殺
快訊／妻、母「2個月先後亡」　柯文哲獲准出席彭振聲母喪公祭
快訊／出獄男追砍多名學童畫面曝！　尖叫四起、地面留血跡
恐怖男10年前砍4人！　出獄半年「同家超商」砍3人
大學生雙載「出校門口才50米」自撞　胸腔穿刺1死1傷
國民黨主席最新黨員民調！　30%挺鄭麗文、領先郝龍斌12.6
快訊／才出獄隨機殺3人！2女童、1男送醫急救

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

非我國管制項目！　外交部：國營事業早已停止採購俄國原油、輕油

市長初選戰火升溫！高雄綠營4選將出招　他主張要蓋高雄大巨蛋

挺黃國昌　柯文哲：司法不處理弊案只追殺揭弊者「台灣會完蛋」

藍擬推光復重建條例　陳瑩：「修正代替新立法」讓資源最快到位

樂樂法利可以來台灣了！陸委會「幫忙背書」下成功解禁

國民黨主席最新黨員民調！　30%挺鄭麗文、領先郝龍斌12.6個百分點

批新壽挾輝達自重　游淑慧籲蔣萬安：拒絕情勒、另覓他地

確認受災戶安置意願　劉世芳：中繼宅、社宅等納考量

不分政黨！徐巧芯率隊赴光復做「鏟子超人」　拋可討論編特別預算

凌濤批撤離決策延誤13小時　劉世芳秀通聯打臉：真相只有一個

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

葉元之「女貴人」現身災區　穿民進黨背心

示警花蓮注意2狀況！　李鴻源：恐形成第二次堰塞湖再次蓄水

鏟子超人救災恐把病菌帶出花蓮？　莊人祥這樣說

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

槓上鏡週刊！　黃國昌秀證據爆「社長裴偉獲8.5億不明海外資金」

恐怖幼兒園！孩童私密處撕裂、膝遭插針　家長怒：這老師根本瘋子

普發1萬有望10/17三讀？　民進黨團這樣說

國民黨爆花蓮洪災時間序　延遲13小時發紅色警戒：敢檢討劉世芳？

罹難者5萬、受災戶3萬　「現金超人」赴花蓮挨家挨戶發300萬善款

尷尬！國民黨列花蓮洪災時序砲轟劉世芳失職　反曝縣府多13小時應變

快訊／吳怡農證實有意參選台北市長　籲民進黨別急著年底前提名

幽默回應「跟監偷拍柯文哲」傳聞！　黃國昌PO照喊：早就在跟他了

國慶焰火40分鐘放4.2萬發　許淑華：遊客開車這兩地「想停哪都可」

救災最新進度　派中校以上軍官分7區負責

運動部前進花蓮勘災　協助光復國中

運動部前進花蓮勘災　協助光復國中

受強烈颱風樺加沙外圍環流影響，馬太鞍溪上游堰塞湖發生溢流，導致花蓮縣光復鄉多處淹水、道路中斷等重大災情，運動部鄭世忠政務次長今（2）日赴花蓮縣光復國中會勘災後棒球隊培訓環境情形，立法委員陳瑩連袂勘災。運動部承諾，將視該校需求，盡力提供經費，協助光復國中運動隊伍維持訓練之需求。

胡瓜對花蓮感受深厚「節目有望進駐」

胡瓜對花蓮感受深厚「節目有望進駐」

確認受災戶安置意願　劉世芳：中繼宅、社宅等納考量

確認受災戶安置意願　劉世芳：中繼宅、社宅等納考量

鍾明軒奔光復救災「衣服全汗呷便當」

鍾明軒奔光復救災「衣服全汗呷便當」

不分政黨！徐巧芯率隊赴光復做「鏟子超人」　拋可討論編特別預算

不分政黨！徐巧芯率隊赴光復做「鏟子超人」　拋可討論編特別預算

堰塞湖花蓮陳瑩丹娜絲傅崐萁卓榮泰

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

快訊／苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

佛祖街夫妻失聯10天　吊車大王調怪手助開挖

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

日本返台一刷護照「海關秒現身」！他驚：嚴查了

北捷被踹婦帳號遭起底朝聖　意外曝光「凡異計畫」

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽翻！第一名超意外

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

