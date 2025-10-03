韓放送通信委員長免職僅一天遭上銬逮捕　怒批李在明「政治報復」

▲南韓前放送通信委員長李真淑2日被警方上銬逮捕。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓前放送通信委員長李真淑在被自動免職僅一天後，昨（2）日因三度未出席警方傳喚而遭逮捕，引發社會關注。李真淑原由尹錫悅政府於2024年7月任命，但卻未能堅守政治中立、言論引發爭議。隨著李在明政府推動修法廢除放送通信委員會，她自動失去職務，卻又因拒絕警方調查最終被強制逮捕。

根據《韓聯社》，首爾永登浦警察署昨（2）日下午持法院核發的拘票，前往李真淑位於江南區大峙洞的住處附近將其逮捕，並於傍晚押送至警局。李真淑涉嫌違反公職選舉法、國家公務員法，包括在保守派YouTube平台發表偏頗政治言論，甚至被控進行妨害選舉的活動。

由於李真淑連續三次未應警方傳喚，才導致警方申請拘票並執行逮捕。

李真淑在被押送至警局前，情緒激動地向媒體高舉手銬並發言，批評總統李在明，「不僅要廢掉放送通信委員會，如今還要給我上手銬」。她甚至直接點名「這是李在明指使的嗎？還是共同民主黨內部人士的決定？」並稱此舉是政治報復。

韓媒《中央日報》指出，李真淑去年8月在國會遭彈劾停職後，仍多次現身於保守派YouTube節目，批評進步陣營是「會做出任何事情的集團」，聲稱當民主淪為多數獨裁，就是最壞的政治形態。對此，共同民主黨國會議員向檢方提告，由監察機關認定其發言違反政治中立。

據悉，李真淑的爭議早在上任初期便引爆。她在2024年7月接受任命後不久，就因未能正面回應「日軍慰安婦是否遭強制」的國會質詢而引發批評，就任僅第二天便遭國會通過彈劾案停職。

2025年1月，憲法裁判所駁回針對她的彈劾案，使她得以重返放送通信委員長職位。然而，隨著李在明政府推動制度改革，國會與國務會議先後通過「放送媒體通信委員會設置法」，李真淑因此自動免職。

事件也引來保守派反彈。多名國民力量黨議員在警局聲援李真淑，批評執政黨濫用公權力、進行恐怖統治。不過，進步派陣營則強調，李真淑在職期間多次違反政治中立，並以個人立場干預媒體，警方的行動屬於依法調查。