國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普多線出擊！施壓藥廠擴產、逼外企遷美　瞄準2026期中選舉

▲▼美國總統川普（Donald Trump）在白宮會見以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普正全力為2026年期中選舉布局，白宮近來頻頻出手，要求多家跨國企業配合生產與投資計畫，藉此打造政治政績。消息指出，製藥巨頭禮來（Eli Lilly）被要求擴增胰島素產量，輝瑞（Pfizer）需加碼生產抗癌藥「愛博新」與降膽固醇藥「立普妥」，英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）則被勸進將新總部遷至美國。消息人士透露，這些企業幾乎每天都會接到白宮、衛生與公共服務部與商務部高層來電施壓。

根據《路透社》報導，不僅是藥廠，川普政府正推動橫跨30個產業的合作協議，涵蓋半導體、人工智慧、能源、關鍵礦產、造船與電池生產等，被視為對國家或經濟安全至關重要的企業都在名單中。政府在部分協議中提出「以關稅減免換合作」的條件，甚至考慮對陷入困境的企業入股投資，形成前所未見的「國家主導式產業政策」。

熟悉內情人士指出，這些快速推進的協議不僅為強化供應鏈、降低對中國依賴，更旨在為川普在2026年選舉前累積「政治籌碼」。白宮官員強調，這是「全政府策略」的一環，運用聯邦機構的廣泛權力，推動企業回流美國、強化關鍵產業自主能力。川普日前更親自宣布，與輝瑞達成藥價協議，以減稅換取降價，並在白宮舉辦簽署儀式，突顯政治宣傳效果。

不過，這種干預市場的作法也引發學界與企業界議論。哥倫比亞大學法學教授柯菲（John Coffee）直言，「這是共和黨政府前所未有地遠離傳統自由市場的舉措」，批評政府正「挑選贏家與輸家」。部分企業高層則擔心政策可能隨政權更替而逆轉，「現在簽的合約3年後恐得重來」。

為推動這項大規模策略，川普政府鎖定「國際發展融資公司」（DFC）作為主要執行單位，計畫將該機構融資能力從600億美元暴增至2500億美元，並成立新基金投資能源、礦產與基礎設施等戰略產業。此外，商務部長霍華德．魯特尼克（Howard Lutnick）主導的「美國投資加速器」也將上線，結合華爾街資金與聯邦政策，推動更多產業合作案。

10/01 全台詐欺最新數據

426 2 3202 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

