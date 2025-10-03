iPhone 17e傳聞總整理：：動態島＋A19晶片、最快明年登場

▲iPhone 16e。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

在今年初，蘋果推出售價 599 美元的 iPhone 16e，作為 iPhone 16 系列的平價替代，同時也正式取代了長年存在的 iPhone SE 系列。如今 iPhone 17 系列已經上市，外界開始關注下一代「平價 iPhone」iPhone 17e 是否即將登場。

多方消息指出，iPhone 17e 可能在 2026 年上半年問世。分析師郭明錤今年 5 月透露，蘋果計劃在明年上半年推出 iPhone 17e，並讓「e 系列」成為年度固定更新的產品線。《彭博》的古爾曼（Mark Gurman）也表示，這款新機最快明年初就會現身。

不過，也有傳聞稱該機型雖已進入試產階段，但可能要到 2026 年 5 月才會正式開賣。 螢幕配置 韓媒《The Elec》指出，iPhone 17e 將延續 iPhone 16e 的 OLED 面板，這塊螢幕最早用於 iPhone 14，規格包含 Super Retina XDR、對比度 2,000,000:1、典型亮度 800 nits、HDR 峰值亮度最高可達 1200 nits，解析度為 2532 × 1170（460ppi），略低於 iPhone 16。

據古爾曼報導，iPhone 17e 將搭載與 iPhone 17 同款的 A19 晶片。A19 採用升級版 3 奈米製程，具備 6 核心 CPU（含 2 高效能核心 + 4 節能核心）、5 核心 GPU，並搭載全新的顯示引擎、影像訊號處理器與 16 核心神經網路引擎。 GPU 內建神經加速器，不僅能提升日常 AI 功能與 Siri 表現，還支援硬體加速光線追蹤，帶來媲美遊戲主機的畫面效果。由於效能與能效全面提升，電池續航也將有所改善。

爆料者「數碼閒聊站」指出，iPhone 17e 可能導入「動態島」設計，並採用「全新外觀」。這點與前代 iPhone 16e（延續 iPhone 14 的瀏海螢幕）有所不同。若傳言屬實，iPhone 17e 或將借鑑 iPhone 15 的外型：圓潤機身搭配動態島。 但由於傳出螢幕規格與 iPhone 16e 相同，是否真的會有外觀革新仍存在疑問。

郭明錤進一步透露，蘋果將在 2027 年上半年，同步推出 iPhone 18 與 iPhone 18e，時間點比 Pro 機型晚半年，藉此完成 iPhone 系列「一年兩次發表」的新策略。

結論來看，iPhone 17e 仍是市場期待的「平價 iPhone」代表，規格將大幅升級，但價格有望維持親民，對預算有限的消費者來說，無疑是值得等待的選項。