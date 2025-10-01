遭馬斯克控訴偏袒ChatGPT　蘋果否認：合作並不等於打壓

▲馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

記者吳立言／綜合報導

蘋果針對馬斯克（Elon Musk）所屬的 xAI 提出的反壟斷訴訟，正式向法院提交文件，否認與 OpenAI 的合作涉及不公平競爭或刻意傷害 xAI。

根據《彭博》報導，蘋果在聲明中指出，選擇先與 OpenAI 展開合作並不代表要排擠其他競爭對手，強調「這樣的選擇不能視為自動造成損害」。蘋果並補充，外界早已知道公司有意在未來支援多家生成式 AI 聊天機器人，而非只局限於單一合作對象。

這起爭議源自馬斯克旗下 xAI 與 X Corp. 在 9 月向法院提出的訴訟，指控蘋果透過 iOS 與 App Store 偏袒 OpenAI，讓其 ChatGPT 取得更高能見度，同時壓縮 Grok 等競品的發展空間。此外，xAI 亦聲稱 OpenAI 竊取技術與員工資料，構成商業機密侵害。

目前，案件仍在審理初期，外界關注焦點包括：蘋果是否透過推薦與排序機制給予 OpenAI 特權、整合 ChatGPT 是否將形成市場壁壘，以及這些合作行為是否符合美國反壟斷法。

蘋果則強調，App Store 的運作機制一貫遵守公平原則，並無偏頗設計。OpenAI 方面則反擊稱，這起訴訟是馬斯克的一部分「騷擾行動」。由於案件可能拖延甚久，最終結果仍有待法院裁定。若此案形成具體判例，未來恐將影響生成式 AI 在行動平台上的生態發展與競爭規範。