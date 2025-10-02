Apple倡世界心理健康日　10/10「一動作」可拿限定徽章

記者蘇晟彥／台北報導

10月10日除了是台灣國慶外，同時也是世界心理健康日，Apple 宣布在當天只要透過Apple Watch 進行「正念練習或冥想」，將獲得限定版徽章，鼓勵所有用戶透過「正念」、「健康」等審視自己健康狀況，持續追蹤心理健康狀態。

▼Apple Watch用戶在10/10將可以透過正念獲得限定徽章。（圖／達志影像／美聯社）



1992年由前美國總統卡特夫人提出的「世界心理健康日」（World Mental Health Day），旨在盼民眾能看到心理健康不被重視，作為打破對精神疾病的迷失，與促進心理健康，每年都有不同主題或針對不同對象。得到全球重視，WHO也將10月10日 作為其固定節日。

對此，一直透過手機、Apple Watch等裝置關心用戶健康的蘋果（Apple），宣布將在世界心理健康日當天，Apple Watch 使用者只要透過任何會將正念分鐘數新增至「健康」App 的應用程式，進行 10 分鐘的正念練習或冥想，即可獲得一枚數位獎章。

「正念」App 鼓勵你每天撥出幾分鐘時間，專注、平靜並透過呼吸重新連結自己。打開「正念」App，即可開始「反思」或「呼吸」練習。

此外，在 iPhone 的「健康」App 和 Apple Watch 的「正念」App 中記錄心境：你可以反思自己的感受，記錄當下情緒與每日心情，以持續追蹤心理健康狀態。你也能了解心境與生活方式因素之間的關聯，例如運動、睡眠、日照時間與正念分鐘數。

— 在 iPhone 和 iPad 上進行心理健康評估，了解自己目前的憂鬱與焦慮風險。

— 在 iPhone 上透過「日誌」反思並記錄當下情緒。你也能將寫日誌所花的時間新增為「健康」App 的正念分鐘數，並設定寫日誌的排程與提醒通知，養成持續書寫的習慣。