蘋果M5 iPad Pro開箱影片曝光　GPU效能暴漲近四成？

▲M5 iPad Pro外流。（圖／YouTube@Wylsacom）

記者吳立言／綜合報導

蘋果尚未正式發表的 M5 晶片版 iPad Pro 疑似提前曝光，爆料來源為俄羅斯 YouTuber Wylsacom，去年他就曾曾搶先公開 M4 MacBook Pro 的影片。

從影片內容來看，M5 iPad Pro 在外觀設計上延續 M4 款的超薄機身與單鏡頭背部設計，目前尚未能確認是否搭載雙前置鏡頭。《彭博》先前曾報導，蘋果正測試在新一代 iPad Pro 增加這項配置。

影片顯示，M5 晶片配備 9 核 CPU，核心數與 M4 相同，但性能有所提升：

Geekbench 單核效能比 M4 提升約 10%，多核提升約 15%。

L2 快取由 4MB 增至 6MB。

GPU 表現則成為最大亮點：Geekbench Metal 測試顯示較 M4 提升 38%，安兔兔測試則顯示 GPU 效能提升約 8%。

影片中展示的機型為 256GB / 12GB RAM 版本。這代表蘋果可能將今年的 256GB 與 512GB 機型記憶體提升至 12GB，而非延續 M4 iPad Pro 時期的 8GB 配置；至於 1TB 與 2TB 版本，則維持 16GB RAM。

該裝置運行 iPadOS 26.0（並非最新的 26.0.1），機身背部沒有「iPad Pro」字樣，包裝盒也較以往更輕薄。

據傳蘋果最快將於 10 月內正式發表 M5 iPad Pro。值得注意的是，蘋果目前並未在俄羅斯市場銷售新品，卻連續兩年出現當地爆料，成為外界關注焦點。