救全村被拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告　粉專發文道歉

近日在網路上流傳的不實照片與訊息，與本人毫無關聯： 照片中的人並非本人 當時本人並未在場 所謂的傳聞純屬捏造與造謠 這些錯誤資訊已對本人造成嚴重傷害與名譽影響。 在此正式要求： 立即撤下相關不實貼文 於網路公開發佈道歉聲明，並明確證明訊息有誤 若未依要求執行，本人將採取 法律行動，以捍衛個人權益與名譽。 謠言止於智者，真相不容扭曲。也呼籲大眾不要被錯誤資訊誤導。 由王梓安發佈於 2025年9月30日 星期二

記者鄒鎮宇／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉慘重災情，其中大馬村在村長王梓安帶領下，全數平安撤離。然而，親綠粉專「蕪菁雜誌」在臉書PO出一張照片，暗指王梓安被縣長徐榛蔚罵。對此，王梓安本人則出片澄清，「這些錯誤資訊已對本人造成嚴重傷害與名譽影響」。

「蕪菁雜誌」及許多網友，近日紛紛轉傳該照片。照片顯示，徐榛蔚、國民黨立委傅崐萁站在一名戴帽子的男子身邊，徐的表情嚴肅，而帽子男則低頭微笑。「蕪菁雜誌」表示，「我很好奇花蓮縣長徐榛蔚對大馬村王村長說了些什麼。總之不會是太愉快的交流」，其餘網友則跟風痛罵徐榛蔚及傅崐萁。

對此，王梓安1日在臉書發文澄清，近日在網路上流傳的不實照片與訊息，與他毫無關聯，「照片中的人並非本人、當時本人並未在場、所謂的傳聞純屬捏造與造謠」，認為這些錯誤資訊已對他造成傷害，要求撤下不實貼文及發出公開聲明，否則將提告，「謠言止於智者，真相不容扭曲。也呼籲大眾不要被錯誤資訊誤導。」

事後，「蕪菁雜誌」發文道歉，「照片中的人物並非王村長當事人本人，本人犯了嚴重錯誤，要向王村長本人表達最鄭重的歉意」、「不能傷害拯救村民的英雄」，粉絲看了則留言，「這種勇氣不容易，讚」、「台派做錯知道要認真道歉，藍白除了裝死硬凹還繼續囂張」、「這種假照片真的防不勝防，願意道歉也是難能可貴」。