二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

▲判決書揭露大量雙方對話紀錄，內容露骨，直指雙方已發展至身體親密關係。（示意圖／CFP）



記者曾羿翔／綜合報導

高雄一名女子阿珠（化名）指控丈夫鍾姓男子在婚姻存續期間與女同事張女發展不倫關係，兩人不僅頻繁進出汽車旅館、同遊阿里山，還傳送大量露骨對話。法院審理後，近期認定鍾男行為已嚴重侵害配偶權，判賠慰撫金30萬元並須支付利息。

判決書揭露，阿珠與鍾男自2010年結婚，育有兩子女。2024年5月至8月間，鍾男與張女多次同赴汽車旅館休息，留下發票、信用卡簽單等明確證據，更一同前往阿里山旅遊。法院認為，異性單獨頻繁進出旅館及共遊景點，已明顯超越一般正常社交互動。

判決書揭露大量雙方對話紀錄，內容露骨，直指雙方已發展至身體親密關係。鍾男以「姑姑」暱稱張女，傳訊表示：「當我親上妳的唇，第一次與妳舌頭相遇時，我想我愛上妳了」、「我真的很想吻遍妳每一吋肌膚」、「妳現在是四姑姑了，我們還要再多加練習」。張女則回，「有被撐開的感覺」、「我覺得我跟你越來越偏肉體了，現在就是小三的身分」，並質疑鍾男隱瞞婚姻「感覺被你騙，如果不是後來知道，還要瞞我到什麼時候？」

雙方對話多次涉及性互動內容，例如「昨天第一次，真的是小兄弟不捧場」、「你那個黑絲太誘人了，看來今天我會跟柱子一樣硬」、「在你家床上做比較舒服」，甚至討論彼此性器官的感受與反應。法院指出，這些內容充分顯示兩人間已非一般友誼關係，實為戀人間之親密互動。

鍾男未出庭辯解，也未提出任何書狀，法院依程序視其為自認，並援引民法相關條文，認定其行為違反婚姻誠實義務，構成侵害配偶權，須對阿珠承擔侵權賠償責任。

法院最終判決鍾男須賠償30萬元及利息，雖阿珠原請求50萬元，但由於先前已與張女就其中10萬元達成調解，因此法院扣除後裁定30萬元為適當賠償金額。

本案凸顯婚姻中誠信義務的重要性，法院亦強調，未必須發生通姦行為，只要超越社會常理的親密互動，已足以構成對配偶權的重大侵害。