　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

▲▼性感、女人、胸部、性愛、做愛、上床。（示意圖／CFP）

▲判決書揭露大量雙方對話紀錄，內容露骨，直指雙方已發展至身體親密關係。（示意圖／CFP）

記者曾羿翔／綜合報導

高雄一名女子阿珠（化名）指控丈夫鍾姓男子在婚姻存續期間與女同事張女發展不倫關係，兩人不僅頻繁進出汽車旅館、同遊阿里山，還傳送大量露骨對話。法院審理後，近期認定鍾男行為已嚴重侵害配偶權，判賠慰撫金30萬元並須支付利息。

判決書揭露，阿珠與鍾男自2010年結婚，育有兩子女。2024年5月至8月間，鍾男與張女多次同赴汽車旅館休息，留下發票、信用卡簽單等明確證據，更一同前往阿里山旅遊。法院認為，異性單獨頻繁進出旅館及共遊景點，已明顯超越一般正常社交互動。

判決書揭露大量雙方對話紀錄，內容露骨，直指雙方已發展至身體親密關係。鍾男以「姑姑」暱稱張女，傳訊表示：「當我親上妳的唇，第一次與妳舌頭相遇時，我想我愛上妳了」、「我真的很想吻遍妳每一吋肌膚」、「妳現在是四姑姑了，我們還要再多加練習」。張女則回，「有被撐開的感覺」、「我覺得我跟你越來越偏肉體了，現在就是小三的身分」，並質疑鍾男隱瞞婚姻「感覺被你騙，如果不是後來知道，還要瞞我到什麼時候？」

雙方對話多次涉及性互動內容，例如「昨天第一次，真的是小兄弟不捧場」、「你那個黑絲太誘人了，看來今天我會跟柱子一樣硬」、「在你家床上做比較舒服」，甚至討論彼此性器官的感受與反應。法院指出，這些內容充分顯示兩人間已非一般友誼關係，實為戀人間之親密互動。

鍾男未出庭辯解，也未提出任何書狀，法院依程序視其為自認，並援引民法相關條文，認定其行為違反婚姻誠實義務，構成侵害配偶權，須對阿珠承擔侵權賠償責任。

法院最終判決鍾男須賠償30萬元及利息，雖阿珠原請求50萬元，但由於先前已與張女就其中10萬元達成調解，因此法院扣除後裁定30萬元為適當賠償金額。

本案凸顯婚姻中誠信義務的重要性，法院亦強調，未必須發生通姦行為，只要超越社會常理的親密互動，已足以構成對配偶權的重大侵害。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
救全村被拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告　粉專發文道歉
神秘女英雄「硬拉書包」救女童　身分曝光
二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅
雄中師被爆詐學生錢財！　校方要查了
LINE中秋節貼圖來了「8款免費下載」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

苗栗刀客抓女童！神秘女英雄「硬拉書包」救人　身分曝光

設計展前哨！彰化領軍五縣市　共推「金馬62聯名商品」搶攻台灣設計力

苗栗男住家巷口超商砍人！「宛如不定時炸彈」嚇壞鄰居

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

快訊／苗栗男隨機砍2童1男！「拒夜間訊問」明上午移送

澎湖漁船七美外海失去動力　海巡緊急救援助返港

11歲女童遭刺「出現氣血胸」！傷勢嚴重插管治療　轉院至中醫大

2度隨機砍人！苗栗男「10年前遭逮畫面曝」　辯：心情不好想砍人

應曉薇自嘲「若不入罪柯文哲怎能1槍斃命」　笑稱說實話沒發怒

台中92歲翁騎單車突倒路中　3秒後慘遭車輾不治！驚悚畫面曝

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

苗栗刀客抓女童！神秘女英雄「硬拉書包」救人　身分曝光

設計展前哨！彰化領軍五縣市　共推「金馬62聯名商品」搶攻台灣設計力

苗栗男住家巷口超商砍人！「宛如不定時炸彈」嚇壞鄰居

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

快訊／苗栗男隨機砍2童1男！「拒夜間訊問」明上午移送

澎湖漁船七美外海失去動力　海巡緊急救援助返港

11歲女童遭刺「出現氣血胸」！傷勢嚴重插管治療　轉院至中醫大

2度隨機砍人！苗栗男「10年前遭逮畫面曝」　辯：心情不好想砍人

應曉薇自嘲「若不入罪柯文哲怎能1槍斃命」　笑稱說實話沒發怒

台中92歲翁騎單車突倒路中　3秒後慘遭車輾不治！驚悚畫面曝

快訊／黃國昌爆養狗仔！王義川明赴北檢提告7人

林福添花五年著「港口價值與綠智碼頭」　談我港口未來價值與轉型

「3大地雷早餐」默默讓你罹癌　日本名醫示警：我都不吃

LV棋盤格珠寶實踐穿搭自由　玫瑰金新作混搭更出色

救全村被拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告　粉專發文道歉

林暉盛7局好投壓制龍隊　兄弟封王戰人數出爐！

羅智強主席辯論會提花蓮救災　張亞中嗆：你捐50萬我們聽好幾遍了

輝達MOU過期「基地還沒動工」！許淑華轟蔣萬安：執行力史上最差

苗栗刀客抓女童！神秘女英雄「硬拉書包」救人　身分曝光

設計展前哨！彰化領軍五縣市　共推「金馬62聯名商品」搶攻台灣設計力

【最後的希望】花蓮佛祖街夫妻失聯9天！4部怪手開挖　兒悲：只求帶爸媽回家

社會熱門新聞

快訊／苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

佛祖街夫妻失聯10天　吊車大王調怪手助開挖

苗栗男「手綁刀」隨機殺人！2女童、1男送醫急救

出獄男追砍多名學童畫面曝光！　尖叫四起、地面留血跡

11歲女童遭刺出現氣血胸！傷勢嚴重插管治療

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

即／北捷踹飛白髮婦！警電話找人失敗...將發通知書

快訊／北市內湖公寓雙屍命案！　40歲母、10歲女童明顯死亡

女子公園賣餅乾遭性侵　還被拍照傳給男友

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

虎媽未婚同居、打婆婆黑底曝　軟弱夫堅持迎娶釀悲劇

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

休假想砍人！毒蟲持剪闖超商亂砍

更多熱門

相關新聞

男子撿屍性侵女同學還懷孕　賠170萬二審改判

男子撿屍性侵女同學還懷孕　賠170萬二審改判

男子阿博（化名）2022年間駕車載著高中女同學小鈺（化名），小鈺因飲用阿博車上烈酒後醉倒。阿博將小鈺載到摩鐵性侵，第二天阿博還傳訊要求小鈺買事後避孕藥，但小鈺仍懷孕。阿博竟找了同學冒充爸爸，與小鈺雙親談判。一審將阿博重判6年，案件上訴二審，阿博因賠償小鈺達成和解，高院改判有期徒刑3年。

統一基金會舉辦百對黃金鑽石婚　走紅毯破婚紗夢

統一基金會舉辦百對黃金鑽石婚　走紅毯破婚紗夢

自強號400旅客拉行李逃難畫面曝　落石阻斷接駁等搶通

自強號400旅客拉行李逃難畫面曝　落石阻斷接駁等搶通

新北女開價3千　台中兄弟檔開車衝摩鐵...輪流激戰整夜！結束慘了

新北女開價3千　台中兄弟檔開車衝摩鐵...輪流激戰整夜！結束慘了

台中男載友衝汽旅開毒趴　半路被攔查慘了

台中男載友衝汽旅開毒趴　半路被攔查慘了

關鍵字：

婚姻偷吃出軌摩鐵姑姑

讀者迴響

熱門新聞

快訊／苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

佛祖街夫妻失聯10天　吊車大王調怪手助開挖

苗栗男「手綁刀」隨機殺人！2女童、1男送醫急救

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

日本返台一刷護照「海關秒現身」！他驚：嚴查了

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽翻！第一名超意外

北捷被踹婦帳號遭起底朝聖　意外曝光「凡異計畫」

恐怖幼兒園！孩童私密處撕裂、膝遭插針　家長怒：這老師根本瘋子

出獄男追砍多名學童畫面曝光！　尖叫四起、地面留血跡

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面