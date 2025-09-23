新北女開價3千　台中兄弟檔開車衝摩鐵...輪流激戰整夜！結束慘了

▲兩人駕車接送女方至旅館開房。（示意圖／VCG）



記者曾羿翔／綜合報導

台中一對兄弟阿明與阿財（化名），透過交友軟體認識一名女網友後，雙方協議以3千元代價發生性關係。兩人隨即開車北上會面，於旅館內輪流與對方發生行為。事後因女方家屬報案，全案才曝光並進入司法程序，近日判決出爐。

根據判決內容，事件發生於2022年10月，當時20歲的阿財透過交友平台結識女方後，發現對方從事有償性交易，遂找來31歲的哥哥阿明一同前往新北與其見面。兩人由阿明駕車接送女方至旅館開房，於房內輪流發生性行為。

儘管兩人表示不知對方實際年齡，但調查指出，女方雖曾聲稱已滿16歲，外表卻仍顯稚嫩，且事後經醫療及心理鑑定發現其具智能發展障礙，並未達法定年齡。檢警認為兩人已有社會經驗，應能辨識對方可能為未成年人，最終依《兒童及少年性剝削防制條例》提起公訴。

審理期間，阿明與阿財皆坦承犯行，並與女方達成金額為18萬元之調解協議，全數當場給付，女方亦表示願意原諒兩人。法官審酌其悔意、調解結果、個人經濟與家庭背景後，近日最終判處兩人各3月徒刑，得易科罰金，緩刑2年，並須完成法治教育課程兩場次。判決目前可上訴。



