撿屍性侵女同學致懷孕　他催買事後藥還找友人假扮父親談判

▲男子性侵酒醉的高中女同學，還害她懷孕。此為示意圖。（圖／記者周姈姈攝）

記者吳銘峯／台北報導

男子阿博（化名）2022年就讀大學期間，與高中女同學小鈺（化名）駕車前往台中，小鈺因與男友分手心情不佳，飲用阿博車上烈酒後醉倒。阿博將小鈺載到摩鐵性侵得逞，第二天阿博傳訊息來，說2人昨晚沒有安全措施，要求小鈺趕快買事後避孕藥，但小鈺仍懷孕。阿博竟找了同學冒充爸爸，與小鈺雙親談判。一審將阿博重判6年，案件上訴二審，阿博因賠償小鈺達成和解，高院改判有期徒刑3年。可上訴。

判決指出，阿博與小鈺為多年的同學，2022年9月間，一群老同學相約前往台中玩樂，回程時阿博這台車的其他同學在新竹下車，車上僅剩2人。小鈺因與前男友分手後，心情不好，阿博提議說車上有烈酒伏特加，可以喝酒解悶。小鈺不疑有他，口就瓶口喝了幾口。但因不諳酒性，小鈺隨即開始頭暈，阿博隨即將車輛開到新北市新莊區某汽車旅館，性侵小鈺得逞。

第二天一早小鈺仍處在宿醉情況，但趕著到基隆上課，上課到一半還到廁所嘔吐。這時阿博傳簡訊前來，稱2人昨晚發生關係，但因為自己沒帶套，要求小鈺趕快買事後避孕藥。小鈺生氣指責阿博，阿博雖然不斷道歉，但仍強調要小鈺趕緊買藥避孕。但兩週後，小鈺仍發現自己懷孕，只好硬著頭皮告知父母。

小鈺父母隨即聯繫上阿博，阿博找了自己的吳姓同學冒充爸爸，與小鈺父母談判；阿博還要求小鈺跟父母說雙方是合意發生性行為。由於阿博的態度不負責任、一直說謊，小鈺心冷，小鈺的父母也態度堅決要透過法律途徑解決。最後小鈺提告，阿博被檢方提起公訴。一審法院審理後，將阿博判處有期徒刑6年。案件上訴第二審。

高等法院二審審理時，阿博終於轉換態度，坦承犯案，並積極與小鈺洽談和解，最後以170萬元達成和解。因此二審減輕刑度，改判阿博有期徒刑3年。