苗栗男10年前聖誕節砍4人判8年8月　出獄半年「同家超商」砍3人

記者楊永盛、葉品辰／苗栗報導

苗栗市今（2）日下午3時46分驚傳駭人隨機殺人案！一名40多歲邱姓男子持刀攻擊3名路人，包含2名11歲女童與1名50歲男子，警方獲報趕抵現場，發現邱男將刀具綁在手上，在家中拒捕與警方對峙後，順利將他逮捕。恐怖的是，邱男早在2015年就曾在同一間便利商店隨機持剪刀狂砍4人，連前來處理的警員也受傷，邱遭判8年8個月，今年3月才出獄，沒想到出獄僅半年就再度犯案，犯案地點還是同一家超商。

據了解，邱男2015年時在苗栗市中正路一間便利商店隨機持剪刀砍人，當時邱男突然闖入超商，用剪刀刺向一名正在結帳的鄭姓大學生背部，隨後又劃傷店員、挾持女顧客，甚至推倒女警、試圖攻擊另一名員警，利剪差點刺破員警的防彈衣，場面一度失控。

▲邱男10年前就曾在同一件超商隨機殺人，出獄不到半年再犯。（圖／記者楊永盛翻攝）

邱男落網時還自言自語說「今天休假，心情不好想砍人」，法院開庭時，邱男還在庭上辯稱「一時衝動，沒有殺人犯意」，最高法院認定邱男具殺人犯意，依傷害罪、剝奪他人行動自由罪、殺人未遂罪判刑8年8個月定讞，邱入獄服刑後今年3月才出獄，沒想到半年後就再度犯案，而且還是挑同一家超商。

邱男弟弟表示，哥哥因吸毒經常產生幻覺、有被害妄想症等精神病史，出獄後在人力仲介工作，近期未察覺哥哥有明顯異常。

邱男此次在同一間超商持刀攻擊路人後，將刀綁在手上逃回家中，警方獲報後趕抵現場，發現邱男已逃之夭夭，隨即發動警力實施圍捕，於下午4時35分許在苗栗市社寮街將邱姓男子圍捕到案。遭砍的3人均意識清楚送往醫院治療，全案後續將由警方進一步釐清動機。