國民黨主席最新黨員民調！　30%挺鄭麗文、領先郝龍斌12.6個百分點

▲「國民黨主席參選人」鄭麗文、郝龍斌、羅智強、張亞中、卓伯源、蔡志弘。（圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席選舉將於10月18日進行改選，本次共有6人參選，分別為郝龍斌、鄭麗文、羅智強、卓伯源、張亞中、蔡志弘。對此，國民黨內部今（2日）傳出一份最新黨主席選舉「全黨員民調」，有30%支持鄭麗文、17.4%支持郝龍斌、16.3%支持羅智強、但也有30.4%未表態。另外，詢問「誰可以帶領國民黨重返執政」，結果顯示，有28.3%認為是鄭麗文、14.4%認為是羅智強、12.6%認為是郝龍斌。

根據國民黨一份最新黨主席選舉「全黨員民調」，詢問「10月18日是否會去投票」，有88.2%表示會去投票、8.8%不會去投票、2.9%尚未決定。

在支持度方面，結果顯示，有30%支持鄭麗文、17.4%支持郝龍斌、16.3%支持羅智強、3.2%支持張亞中、1.3%支持卓伯源、0%支持蔡志弘，另外還有30.4%未表態。

在看好度方面，結果顯示，有27%認為是郝龍斌、26.1%認為是鄭麗文、11%認為是羅智強、0.6%認為是張亞中、0.2%認為是卓伯源、0%認為是蔡志弘，另外還有35.1%未表態。

進一步分析，詢問「6位候選人誰最有能力處理兩岸關係」，結果顯示，有24.6%認為是郝龍斌、20.7%認為是鄭麗文、10.3%認為是羅智強、7.5%認為是張亞中、0.5%認為是卓伯源、0%認為是蔡志弘，另外還有36.5%未表態。

民調詢問「6位候選人誰可以帶領國民黨贏得大選重返執政」，結果顯示，有28.3%認為是鄭麗文、14.4%認為是羅智強、12.6%認為是郝龍斌、3.4%認為是張亞中、0.6%認為是卓伯源、0.1%認為是蔡志弘，另外還有40.6%未表態。

針對「目前國民黨最嚴重的問題有那些」(可複選)，調查結果前七名分別是，31%認為是「年輕族群支持度偏低」、26.9%認為「領導階層年齡較大(老藍男形象)」、25%認為「內部鬥爭不團結」、20.9%認為「權力集中(醬缸陋習、宮廷文化)」、20.2%認為「媒體論述能力太弱」、16.7%認為「兩岸政策搖擺」、15.7%認為「地方派系把持」。

特別的是，民調也詢問「是否屬於黃復興黨部」，有21.2%屬於黃復興黨部、71.7%不屬於。

該份民調執行時間為9月30日、10月1日，由艾普羅民調公司執行，調查方法為人員電話訪問，有效樣本為1089人，不列入拒訪與失聯黨員，95％的信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。

▼鄭麗文 。（圖／記者李毓康攝）