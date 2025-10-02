鏟子超人注意！撿到「1款服飾」再髒也不能丟：是一針一線寶物

▲花蓮馬太鞍部落災後清理現場，有人小心翼翼地保留被泥覆蓋的族服，展現對家族文化的尊重。（instagram網友@tminun_na_rimuy_授權提供）

圖文／鏡週刊

「族服對一個家，甚至家族，是很重要的神聖的載體。」

鏟子英雄注意！上週花蓮光復鄉因堰塞湖潰流，造成家園嚴重受損，全台各地志工紛紛湧入協助清理，成了「鏟子超人」大集合。無論是搬運泥土、清理瓦礫，大家的身影穿梭在淤泥中，努力讓災後家園恢復秩序。

家族的神聖印記！然而，有身為原住民的網友在instagram提醒，如果在清理過程中看到衣服「很像族服」，請先不要丟棄，「希望能把族服留起來，拿給屋主，如果是流到外面去的族服，再麻煩大家熱心的詢問附近的住家是不是他們家的族服????」

馬太鞍部落位於花蓮光復鄉馬錫山山腳下，也是阿美族最大的部落之一，這次花蓮洪災讓他們造受重創，也沖毀了許多重要的物品、家園。

然而他們的族服，通常是長輩一針一線親手縫製，承載了家族的歷史與祝福，「它承載一個家，老到未來的祝福，一針一線的重量，不是再買一套可以解決的事情。」原PO說道。

▲網友「Rimuy織布工坊」也在ig貼出照片分享，把滿是泥巴覆蓋的族服慢慢修復成原本的樣貌。（instagram網友@tminun_na_rimuy_授權提供）

志工實況回應才知珍貴！不少「鏟子超人」在清理現場的實況分享也印證了這點，有志工在一位牧師家清理時，看到泡在泥水裡的Alofo（情人袋），問了牧師是否還需要，他看到一瞬間愣住，立刻決定「要要要！這個要留！」小心翼翼地保留下來，展現對原住民文化的尊重與細心。



