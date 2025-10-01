台灣藝人祝「祖國」生日快樂　陸委會：珍惜台灣民主自由

▲台灣藝人祝賀「祖國」生日快樂。（圖／翻攝自微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸「十一」國慶當日，包含伊能靜、吳慷仁、劉畊宏在內的多名台灣藝人都轉發了中共官媒祝賀「祖國」生日快樂的貼文。對此，陸委會表示，藝人應珍惜台灣得來不易的民主自由生活方式，共同維護中華民國的繁榮與存在。

陸委會指出，本會持續關注相關貼文是否涉及「矮化台灣、消滅中華民國主權」及「宣揚武力對台」等情形。

陸委會並強調，「再次提醒藝人應珍惜台灣得來不易的民主自由生活方式，共同維護中華民國的繁榮與存在。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



小虎隊的陳志朋10月1日凌晨就火速在微博轉發了《人民日報》祝賀貼文，並寫下「新中國成立76週年，惟願山河錦繡、國泰民安」，成功搶下頭香。

赴對岸發展才滿一年的吳慷仁也學得非常快，在微博寫下「祝福偉大祖國繁榮昌盛，國富民強。」

每年必不缺席的歐陽娜娜一反常態，沒有轉發任何祝賀貼文，疑似是受先前政府約談的影響。歐陽娜娜的妹妹歐陽娣娣則是轉發了《央視》的貼文，寫下「願江山如畫，萬里皆安！」

另外，吳奇隆、伊能靜、劉畊宏、楊宗緯、林瑞陽、張庭等事業重心早以轉移至對岸的藝人也都有轉發祝賀文。