　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

台灣藝人祝「祖國」生日快樂　陸委會：珍惜台灣民主自由

▲台灣藝人祝賀大陸十一國慶。（圖／翻攝自微博）

▲台灣藝人祝賀「祖國」生日快樂。（圖／翻攝自微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸「十一」國慶當日，包含伊能靜、吳慷仁、劉畊宏在內的多名台灣藝人都轉發了中共官媒祝賀「祖國」生日快樂的貼文。對此，陸委會表示，藝人應珍惜台灣得來不易的民主自由生活方式，共同維護中華民國的繁榮與存在。

陸委會指出，本會持續關注相關貼文是否涉及「矮化台灣、消滅中華民國主權」及「宣揚武力對台」等情形。

陸委會並強調，「再次提醒藝人應珍惜台灣得來不易的民主自由生活方式，共同維護中華民國的繁榮與存在。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

小虎隊的陳志朋10月1日凌晨就火速在微博轉發了《人民日報》祝賀貼文，並寫下「新中國成立76週年，惟願山河錦繡、國泰民安」，成功搶下頭香。

赴對岸發展才滿一年的吳慷仁也學得非常快，在微博寫下「祝福偉大祖國繁榮昌盛，國富民強。」

每年必不缺席的歐陽娜娜一反常態，沒有轉發任何祝賀貼文，疑似是受先前政府約談的影響。歐陽娜娜的妹妹歐陽娣娣則是轉發了《央視》的貼文，寫下「願江山如畫，萬里皆安！」

另外，吳奇隆、伊能靜、劉畊宏、楊宗緯、林瑞陽、張庭等事業重心早以轉移至對岸的藝人也都有轉發祝賀文。

▲台灣藝人祝賀大陸十一國慶。（圖／翻攝自微博）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 1879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／2地加油發票中大獎　全落1縣市
快訊／北捷逼座婦繳1.5萬罰金！　恢復自由
李多慧素顏化身鏟子超人！　臉沾泥喊：想多幫忙
快訊／叫外送中了200萬！　17張一次看
流感疫情提早！　衛福部長示警「10月一波高峰」
快訊／17名幸運兒中千萬發票！　完整清單曝光
快訊／大雷雨轟2縣市　持續1小時
趙露思拍戲出包畫面瘋傳！「胸前黏根長條物」沒發現

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

北京證監局：標普中國涉違規　未按規定訊息披露

習近平月底赴韓參加APEC　韓媒：將與川普、李在明會談

不甩變胖網暴！　全紅嬋再現「水花消失術」…粉絲淚崩：王者回歸

陸女童20樓墜下卡雨棚　14樓女子拼死緊抓雙手救回一命

充電樁長假塞爆！　陸車主苦等3小時崩潰：還要等多久啊

台灣藝人祝「祖國」生日快樂　陸委會：珍惜台灣民主自由

免治馬桶「熱水噴下體」　她「會陰燙傷」狂尖叫起水泡

劉建超傳被帶走　劉海星接中共中聯部長

陸長假民眾自駕去青海　杭州出發開14小時一看：才到合肥

韓國給旅行團免簽後　陸客去首爾爆買這些東西

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

北京證監局：標普中國涉違規　未按規定訊息披露

習近平月底赴韓參加APEC　韓媒：將與川普、李在明會談

不甩變胖網暴！　全紅嬋再現「水花消失術」…粉絲淚崩：王者回歸

陸女童20樓墜下卡雨棚　14樓女子拼死緊抓雙手救回一命

充電樁長假塞爆！　陸車主苦等3小時崩潰：還要等多久啊

台灣藝人祝「祖國」生日快樂　陸委會：珍惜台灣民主自由

免治馬桶「熱水噴下體」　她「會陰燙傷」狂尖叫起水泡

劉建超傳被帶走　劉海星接中共中聯部長

陸長假民眾自駕去青海　杭州出發開14小時一看：才到合肥

韓國給旅行團免簽後　陸客去首爾爆買這些東西

不是醫科和電機！「1科系」平均月薪超過6萬　8成人念完不後悔

萬聖節星巴克推暗夜星冰樂　IKEA「一刀莓命」黑色甜點上陣

鵝坐湍急泥流中「叫到燒聲」他懊惱救不到　隔天獲救住新家

民進黨選對會盤點22縣市潛在人選　拍板徵召區「遺珠條款」開放報名

麥當勞全毀「2樓塌成1樓」慘況曝光　菲6.9強震奪69命

星享道「雙城雙享」台中高雄1趟玩透透　劍湖山優惠4大連假適用

北京證監局：標普中國涉違規　未按規定訊息披露

台灣被點名！自視烏克蘭盟友　卻成「俄羅斯石腦油」全球最大買家

2地加油發票中大獎　全落在台北市

民眾黨9日辦聯合政府研討會　黃國昌：籲賴清德國慶談話前冷靜思考

【被質疑作秀】花蓮洪災罹難者頭七公祭！　徐榛蔚上香哭了家屬痛批「在擺拍」

大陸熱門新聞

5小時收9000萬停車費！　車主傻眼：停車券可減免20元

殲-35絕密性能指標曝光！　央視：反射面積比手掌還小

搶椅子遊戲真實版？ 陸學校宿舍9人睡8張床！老師稱：這樣最公平

獨／遊香港迪士尼注意！　小紅書找非法「陪拍」恐惹官司

全球容量最大「超重力場」核心設備啟用 「時空壓縮」推演世界變遷

福建艦未來還能搭載什麼軍機？　陸軍事專家全說了

韓國給旅行團免簽後　陸客去首爾爆買這些東西

現實版「長髮公主」！　22年留2公尺秀髮

廣東順德發現首例「鑽石血」 比「熊貓血」「恐龍血」還稀有百倍

陸長假民眾自駕去青海 杭州出發開14小時一看：才到合肥

紫禁城內最豪華花園！　乾隆花園首度揭開神秘面紗

陸規定酒店「電視開機播央視」

怕看牙！小女孩瞬間變「蜘蛛人」爬到診間門頂

北京女大生美到遭質疑化妝！兒時照片被挖出

更多熱門

相關新聞

中秋國慶連假將至！南消籲安全施放爆竹煙火

中秋國慶連假將至！南消籲安全施放爆竹煙火

中秋節、國慶日連假將至，爆竹煙火需求大增，台南市消防局啟動稽查行動，嚴查販售場所是否販賣超量或無認可標示的爆竹煙火，並呼籲業者與民眾務必遵守規定，以確保節慶歡樂不變調。

韓國瑜喊「內外充滿挑戰」！白喬茵：台灣最需2價值

韓國瑜喊「內外充滿挑戰」！白喬茵：台灣最需2價值

南榮國中管樂團　首登國慶舞臺

南榮國中管樂團　首登國慶舞臺

國慶焰火40分鐘放4.2萬發　許淑華：遊客開車這兩地「想停哪都可」

國慶焰火40分鐘放4.2萬發　許淑華：遊客開車這兩地「想停哪都可」

陸十一假期疊加中秋考驗人流運力 鐵路加開2002列...高鐵票最低4折

陸十一假期疊加中秋考驗人流運力 鐵路加開2002列...高鐵票最低4折

關鍵字：

台灣藝人祖國十一國慶

讀者迴響

熱門新聞

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

可能有新颱風！　變天時間曝

白髮婦逼讓坐同天被通緝　常在警所大談陰謀論

花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

閨密氣到斷交　吳婉君痴戀趙駿亞出國遊

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

總部湧10萬人潮　吊車大王：不敢再辦

更多

最夯影音

更多
趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」
無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面