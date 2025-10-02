父子陽明山散心遇驚魂記！84歲翁突倒車內　北投警供氧救命

▲北市士林區84歲翁下山途中血氧驟降，所幸鄰近派出所警員火速搶救。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市陽明山日前驚傳一場緊急事件，1名84歲老翁隨兒子開車兜風，不料返程途中突然感到身體不適，所幸兒子及時將車停靠在竹子湖派出所旁停車場，並向警方求助。北投警分局員警火速通報119救護，經現場供氧後，老翁症狀逐漸緩解，幸運化險為夷。

警方指出，54歲孫姓男子當天下午駕車載著行動不便的父親到陽明山散心，沒想到下山經過竹子湖路時，父親突然喊身體不舒服。孫男見狀立即將車停靠在派出所旁停車場，並急忙報警求助。

▲竹子湖所長林嘉宏（右）立即指派警員陳竑文（左）通報救護人員到場，並請副所長賴星光（中）立即前往查看，成功讓老翁症狀獲得緩解。（圖／記者黃宥寧翻攝）

竹子湖派出所所長林嘉宏接獲通報後，立刻請值班警員陳竑文通知119，並與副所長賴星光前往現場查看。消防救護人員趕抵後發現，孫父因血氧濃度偏低導致不適，立即在現場進行供氧，所幸症狀逐漸獲得緩解，老翁也表示無須送醫，可以自行返家。

孫姓父子對於警方與消防人員的即時協助，不斷表達感謝，直呼「多虧警消熱心幫忙」。北投分局也提醒，民眾上山遊玩應隨時注意身體狀況，尤其長者容易出現缺氧等不適，若遇緊急情況，可立即向警方求助或撥打110、119尋求協助。